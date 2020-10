Cementownie jeszcze na plusie po trzech kwartałach 2020 roku

Produkcja cementu we wrześniu spadła o 4,1 proc. rok do roku - do 1,708 mln ton, po spadku o 2,9 proc. w sierpniu - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Po trzech kwartałach 2020 r. branża jest jednak wciąż na 1-procentowym plusie.

Miesiąc do miesiąca produkcja cementu spadła o 0,6 proc. W okresie styczeń-wrzesień produkcja wyniosła 14,184 mln ton - o 1,0 proc. więcej rok do roku.



Przypomnijmy, że produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2020 r. spadła o 9,8 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,5 proc.



Pod względem produkcji cementu Polska ustępuje w Unii Europejskiej tylko Niemcom i Włochom. Cementownie odpowiadają za blisko 22 tys. miejsc pracy oraz 3,8 mld zł rocznie wartości dodanej dla polskiej gospodarki. Branża musi się jednak wciąż zmagać istotnymi zagrożeniami.



