Cementownie mogą wrócić do palenia węglem. "Będziemy musieli"

W przemyśle cementowym nie słabną obawy dotyczące zmian w przepisach dotyczących składowania odpadów komunalnych. Zdaniem jego przedstawiciele może to zagrozić dostawom paliw alternatywnych, które w ostatnich latach wypierały z cementowni węgiel kamienny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca jednak uwagę na rosnące koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, które ponoszą samorządy, czyli w praktyce ich mieszkańcy.

Stabilność i przewidywalność

W optymistycznym scenariuszu cementownie mogłyby zagospodarować ok. 2,5-2,9 mln ton odpadów rocznie.- Przemysł cementowy wykreował w Polsce produkcję paliw alternatywnych. Dzięki zapotrzebowaniu cementowni na alternatywne (w stosunku do tradycyjnych paliw, np. węgla) nośniki energii niezbędnej do wypalania klinkieru powstało w Polsce kilkadziesiąt instalacji, w których przetwarza się odpady nienadające się do recyklingu albo ponownego użycia na paliwa alternatywne (RDF) - podkreślili autorzy raportu.- Znaczące zmiany w legislacji, w tym np. odejście od zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych przyniesie nie tylko załamanie branży paliw RDF czy wzrosty emisji CO2, ale także powrót płonących wysypisk, które dotknęły Polskę kilka lat temu - ocenili.W poniedziałkowej dyskusji związanej z publikacją raportu, która odbyła się w formie wideokonferencji, głos zabrał wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, który jako pierwszy w minionym roku zasygnalizował zmiany w prawie. Zapis wideo dyskusji znajduje się poniżej.Jak zapewnił Ozdoba, w ramach resortu został powołany specjalny zespół ds. gospodarki odpadowej, którego prace będą konsultowane również z sektorem cementowym. Wiceminister wyraził przy tym uznanie dla cementowni jako ważnego elementu funkcjonowania systemu odpadowego.- Jednak problem, jaki widzimy, to ceny frakcji kalorycznych odpadów i problemów, które mają dziś samorządy, a więc też i kieszenie Polaków. Jeżeli ta tendencja będzie się utrzymywała i wzrost będzie stały, to będziemy zmuszeni rozważyć krótkookresowe składowanie tych odpadów. Musimy patrzeć na odpowiedzialność ponoszoną przez państwo i koszty dla obywateli - powiedział Ozdoba.Bożena Środa ze Stowarzyszenia Producentów Cementu podkreśliła, że dzięki branży - w sposób bezkosztowy dla społeczeństwa - powstał nowy sektor gospodarki związany z produkcją paliw alternatywnych i cementownie nadal chciałyby w niego inwestować.- Przemysł cementowy w ciągu ostatnich 20 lat zainwestował ok. 10 mld zł w modernizację zakładów. Praktycznie wszystkie inwestycje były związane z ochroną środowiska oraz bezpośrednio lub pośrednio wpływały na rozwój paliw alternatywnych - poinformowała Środa.W efekcie ze średnim wynikiem na poziomie 70 proc. zastąpienia węgla paliwami alternatywnymi Polska - jako drugi co do wielkości producent cementu w Unii Europejskiej - wypada lepiej od innych krajów z czołówki rynku.W Niemczech, które są największym producentem cementu w UE, poziom ten wynosi ok. 63-64 proc. Dla znajdujących się z nami Włoch i Francji jest to kolejno ok. 20 proc. oraz 40 proc. Unijna średnia wynosi natomiast ok. 48 proc.Marcin Wojtan, dyrektor zarządzający Geocycle Poland (grupa Lafarge), stwierdził, że bez dostępu do odpadów komunalnych w najbliższych latach nie będzie możliwe utrzymanie obecnego poziomu zastąpienia węgla w cementowniach przez paliwa alternatywne.- Będziemy mieć dwa wyjścia: albo wrócić do węgla, albo szukać odpadów w tych miejscach, gdzie są one dostępne. Jednak ostatnią rzeczą, którą byśmy chcieli, jest ponowne otwarcie się po 8-10 latach na import odpadów w sytuacji, w której polski rynek wytwarza tych odpadów odpowiednią ilość - zaznaczył Wojtan.Natomiast Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podkreślił, że biznes wymaga stabilności i przewidywalności.- Stąd apel do rządu, aby to wziąć to pod uwagę, bo za tym idą duże pieniądze, a także ochrona środowiska. Jeśli nie będzie dostępu do paliw alternatywnych, to będziemy musieli wrócić do węgla - podsumował Kieres.