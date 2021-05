Cementownie proszą rząd o wsparcie. „Apelujemy, aby dać nam szansę”

Wprowadzenie unijnego podatku węglowego (CBAM), utrzymanie puli bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, a także wpisanie na listę branż energochłonnych uprawnionych do rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej - takie postulaty przedstawia przemysł cementowy. O ich wsparcie sektor zaapelował do premiera Matusza Morawieckiego.

Punkt bezsilności

.@MarlenaTryka - Zastępczyni Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej @MRPiT_GOV_PL - podkreśliła istotną rolę sektora #PolskiCement dla polskiej gospodarki oraz kluczowe znaczenie #CBAM dla zachowania jego konkurencyjności. pic.twitter.com/4vGyyFMhYv — Polski Cement (@PolskiCement) May 17, 2021

Monika Figaj, Radczyni @MKiS_GOV_PL, podkreśliła trwającą dyskusję na temat założeń mechanizmu #CBAM oraz zachowania systemu #EUETS wraz z darmowymi uprawnieniami. #PolskiCement pic.twitter.com/gViQOwg1Tp — Polski Cement (@PolskiCement) May 17, 2021

Andrzej Reclik, Członek Zarządu #SPC, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny #GórażdżeCement, wskazał na inwestycje branży w nowe technologie zagospodarowania #CO2, takie jak CCS i CCU, których realizacja zależy jednak od nowych regulacji - wpływających na konkurencyjność sektora. pic.twitter.com/qWslQTSXpN — Polski Cement (@PolskiCement) May 17, 2021

Ambicja i racjonalność

Poseł do @Europarl_PL @tobiszowski podkreślił, iż Mechanizm Ochrony Granic #CBAM powinien stanowić uzupełnienie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami #EUETS, aby wspierać konkurencyjność polskiego przemysłu, w tym szczególnie sektora #PolskiCement. pic.twitter.com/ASyKzWXxad — Polski Cement (@PolskiCement) May 17, 2021

Poseł @SonikBoguslaw wskazał na potrzebę uwzględnienia sektora #PolskiCement w ramach regulacji dotyczących gospodarki odpadami, wykorzystując jego potencjał w postaci możliwości zagospodarowania nawet 3⃣ mln ton #PaliwaAlternatywne rocznie. pic.twitter.com/ZQHAy8MGVQ — Polski Cement (@PolskiCement) May 17, 2021

Prezes @Jagiellonski @m_roszkowski podkreślił także znaczny wzrost cen energii jako czynnik, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla sektorów energochłonnych, w tym także #PolskiCement. pic.twitter.com/PzAV7qKzKP — Polski Cement (@PolskiCement) May 17, 2021

Dodatkowo w Polsce problem stanowią bardzo wysokie ceny energii elektrycznej, co wynika z wciąż dominującego udziału węgla w miksie energetycznym. Długoletnie starania branży cementowej o wpisanie jej na listę energochłonnych przemysłów uprawnionych do rekompensat pozostają jednak nieskuteczne.Uczestnicząca w konferencji, zastępczyni dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, zapewniała, że kondycja przemysłu cementowego - jak każdej z branż - jest ważna dla resortu.Odnosząc się do mechanizmu CBMA wskazała natomiast, że poza unijnymi celami klimatycznymi ma on także spełniać funkcję związaną z konkurencyjnością gospodarki.Tryka dodała, że resort analizuje dotychczasowe propozycje tego, jak taki mechanizm miałby działać. Ustalenie finalnego kształtu nie będzie łatwe, gdyż trzeba będzie wziąć pod uwagę specyfikę poszczególnych przemysłów oraz krajów UE.Również, radczyni Ministra Klimatu i Środowiska, zaznaczyła, że to wciąż dopiero początek debaty na poziomie unijnym. Jednak już teraz budzi ona emocje - nie tylko wewnątrz Unii, ale także u jej partnerów handlowych na świecie.CBAM ma być zatem kluczowym narzędziem polityki klimatycznej UE, która mając największe ambicje w tym zakresie chciałaby zmobilizować inne kraje do redukcji emisji.Sama Unia jednak odpowiada za mniej niż 10 proc. globalnych emisji. Ponadto importując produkty z krajów, które nie mają klimatycznych ambicji sama przyczynia się do ich wzrostu w innych częściach świata - również z powodu transportu na duże odległości., wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, a także prezes Cementowni Warta, podkreślał, że dzięki długoletniej modernizacji polskie zakłady należą do najnowocześniejszych w Europie. Dlatego są również bardzo efektywne pod względem zużycia energii cieplnej i elektrycznej.Gawlak zaznaczył jednak, że przy obecnych cenach energii elektrycznej „dochodzimy powoli do punktu, w którym stajemy się bezsilni”. Ta odpowiada natomiast w przemyśle cementowym za ok. 30-35 proc. kosztów. W efekcie wzrost cen energii „staje się zagrożeniem egzystencjalnym dla przemysłu”.- Apelujemy, żeby dać nam szansę - mówił prezes Gawlak wskazując, że cementownie ruszają z inwestycjami w zieloną energię, ale na ich realizację potrzebują czasu. Dlatego przynajmniej w okresie przejściowym, nim uniezależnią się od energetyki węglowej, chciałaby się znaleźć w gronie uprawnionych do rekompensat przemysłów energochłonnych., europoseł Koalicji Europejskiej, wskazywał, że choć obecne ceny uprawnień do emisji CO2 przebiły już prognozy, które były zakładane na znacznie dalszą przyszłość, to Komisja Europejska nie wykazuje z tego powodu niepokoju. Bardziej postrzega je jako element mogący przyspieszyć realizację celów klimatycznych.Europejski Zielony Ład obecnie zakłada, że redukcja emisji CO2 sięgnie do 2030 r. 55 proc. względem 1990 r. Neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięta w 2050 r. Jarubas podkreślał, że polityka klimatyczna UE musi zawierać rozwiązania korzystne zarówno dla klimatu, jak i biznesu. CBAM może być takim narzędziem.Jednocześnie europoseł wskazał, że przynajmniej w pierwszym etapie jego wdrażania powinny zostać utrzymane darmowe przydziały do emisji CO2. Cementownie są do nich uprawnione, ale już w 2020 r. niedobór uprawnień wyniósł ok. 2,85 mln ton., członek zarządu SPC oraz prezes Górażdże Cement, stwierdził, że sektor musi być w dobrej kondycji, aby mógł uczestniczyć w transformacji energetycznej. Budowa elektrowni jądrowych czy morskiej energetyki wiatrowej generuje bowiem bardzo duże zapotrzebowanie na cement.Branża chce więc dalej obniżać swoją emisyjność, m.in. dzięki wdrażaniu na skalę przemysłową instalacji do wychwytywania CO2 oraz metod wykorzystania wychwyconego gazu. Niedawno została uruchomiona pierwsza instalacja CCS w cementowni w norweskim Brevik, należącej do koncernu HeidelbergCement, którego częścią są Górażdże.W Polsce cementownie są jednak w trudnej sytuacji, gdyż muszą ponosić duże nakłady na inwestycje, a jednocześnie dynamicznie rosną ich koszty operacyjne. Ponadto wciąż brakuje mechanizmów, które wspierałyby zastosowanie niskoemisyjnych materiałów budowlanych, a takim może być beton, gdy pod uwagę weźmie się cały cykl życia produktu., europoseł Koalicji Europejskiej, powiedział, że istnieje „złudne przekonanie, że jeśli problem wystawi się poza drzwi naszego domu, to zostanie on rozwiązany. A tymczasem jest wręcz przeciwnie”. W ten sposób odniósł się do zjawiska carbon leakage, czyli przenoszenie emisji CO2 poza granice UE.Przypomniał, że według analiz tworzonych przy znacznie niższych od obecnych cenach uprawnień do emisji prognozowano, że nawet 30 proc. potencjału wytwórczego klinkieru w UE może zostać zlikwidowana w przypadku braku wprowadzenia mechanizmów obronnych przed importem oraz braku rekompensat.Jednocześnie przy braku takich mechanizmów jak CBAM nadal będzie rosnąć import cementu do UE. W Polsce są już obserwowane duże wzrosty z kierunku białoruskiego., europoseł PiS, ocenił, że „ambicja musi być racjonalna, a polityka klimatyczna powinna składać się z ciągu logicznych zdarzeń”. W jego opinii CBAM może stanowić odpowiedź na negatywny bilans handlowy UE z innymi światowymi gospodarki i uzupełniać system handlu emisjami.Jednocześnie Tobiszowski zaznaczył, że nie powinno to być narzędzie protekcjonistyczne, a tylko wyrównujące szanse. Tak, aby unijne firmy nie traciły motywacji do rozwoju i innowacyjności.Tobiszowski dodał również, że CBAM powinien zostać wprowadzony jak najszybciej, a następnie można go udoskonalać. Dotychczas wskazywano, że mechanizm ten ma szansę zacząć obowiązywać od 2023 r., poseł Koalicji Obywatelskiej, zwracał uwagę na ważną rolę cementowni w systemie gospodarki odpadami, która wydaje się być słabo zauważana przez rząd. Tymczasem piece cementowe są w stanie zutylizować nawet 3 mln ton paliw alternatywnych z odpadów rocznie wobec ponad 1 mln ton obecnie., prezes Instytutu Jagiellońskiego stwierdził natomiast, że trzeba „pomóc walczyć UE ze schizofrenią”, gdyż wcześniej niż skutki emisji CO2 „mogą nas zabić ceny CO2”. Dlatego zmiany w systemie handlu emisjami, czy takie mechanizmy jak CO2 są konieczne. W przeciwnym wypadku produkcja w UE nie tylko cementu, ale też stali, szkła, papieru czy nawozów przestanie istnieć.