Cementownie zaktualizowały prognozy. Znamy nowe dane

Prognozowane zapotrzebowanie na cement w Polsce w 2020 r. wyniesie ok. 17,8 proc., co oznacza spadek o 4,9 proc. w stosunku do ubiegłego roku - poinformował portal WNP.PL Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu. W 2021 r. spodziewany jest natomiast delikatny wzrost.

Prognozy dla Stowarzyszenia Producentów Cementu przygotowała firma badawcza PMR, która ankietowała producentów, wykonawców oraz inwestorów.

Prognoza uwzględnia wyniki, które branża budowlana notowała w lipcu oraz częściowo w sierpniu.

Jak przekazał Jan Deja, po spadku zapotrzebowania na cement o 4,9 proc. w 2020 r., w przyszłym roku może nastąpić odbicie 0,4 proc. - do ok. 17,9 mln ton.