Cena jednak najlepszym kryterium w drogowych przetargach? GDDKiA nie ma wątpliwości

Stosowanie ceny jako jedynego kryterium przy wyborze oferty może być skutecznym rozwiązaniem. To wnioski, jakie wyciągamy po kilku latach stosowania pozacenowych kryteriów w przetargach na budowę dróg - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ewolucja w stronę ceny

W ramach kryteriów jakościowych punktowano: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużną nawierzchni, personel wykonawcy, termin realizacji kontraktu oraz zagospodarowanie gruntu rodzimego.- Podobnie jak poprzednio, deklaracje wykonawców w składanych ofertach, co do zasady prowadziły do przyznawania maksymalnej liczby punktów w kryteriach pozacenowych. Wykonawcy oferowali osiągnięcie lepszych parametrów dla ciągu głównego na etapie odbiorów, dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych i równości podłużnej, niż zapisanych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - wskazała GDDKiA.- Deklarowali także maksymalne skrócenie terminu realizacji inwestycji oraz maksymalne zagospodarowanie gruntu rodzimego. Natomiast wymogi dotyczące personelu wykonawcy (dyrektora kontraktu - przedstawiciela wykonawcy i kierownika budowy) wiązały się z oceną ich doświadczenia i w wielu przypadkach miały swój finał w Krajowej Izbie Odwoławczej lub sądzie. W konsekwencji znacząco wydłużał się proces udzielania zamówień - dodała.Jak zaznaczono, przypadki, w których kryteria pozacenowe zaważyły lub mogły zaważyć na wyborze najkorzystniejszej oferty, były jednostkowe.GDDKiA zaznaczyła, że wzrost koniunktury windował ceny w branży budowlanej, w tym drogowej. Natomiast wykonawcy przygotowując oferty dodatkowo dużo wyżej wyceniali ryzyka związane z kryteriami pozacenowymi.Na początku 2019 r. GDDKiA przeanalizowała stosowane kryteria pod względem ich wpływu na wynik, jak i czas trwania postępowań.W efekcie do dalszego stosowania zatwierdzono nowe kryteria: przedłużenie okresu gwarancji, równość podłużną nawierzchni, skrócenie terminu realizacji kontraktu oraz jako nowość, przejęcie części ryzyka przedłużenia czasu na ukończenie inwestycji związanego z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Natomiast kryteria nieobligatoryjne stanowiły: personel wykonawcy i zagospodarowanie gruntu rodzimego/materiałów.- Skutek nowych rozwiązań okazał się niestety analogiczny do tych poprzednich. Na plus zaliczyć można było skrócenie czasu trwania postępowań w wyniku ograniczenia stosowania kryterium odnoszącego się do personelu - podała GDDKiA.Dodała, że od połowy 2019 r. - z uwagi na dynamiczną sytuację gospodarczą oraz rynek robót drogowych - stosowane są zmodyfikowane kryteria. Oprócz ceny pod uwagę są pozacenowe kryteria dotyczące przedłużenia okresu gwarancji jakości na wybrane elementy oraz termin realizacji kontraktu.Z kolei w powtórzonym przetargu na budowę autostrady A18 Żary Zachód - Iłowa, zdecydowano się na zastosowanie wyłącznie kryterium ceny.- W pierwszym przetargu wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych stwierdziliśmy, że wykonawcy składający oferty, najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe kryteria pozacenowe. W efekcie sprowadzało się to do tego, że o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena - wyjaśniła GDDKiA.- Ogłoszony na nowych zasadach przetarg (kryterium ceny 100 proc.) na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady cieszył się dużym zainteresowaniem, a siedem spośród ośmiu złożonych ofert mieściło się w kosztorysie - dodała.GDDKiA zastrzegła jednak, że w opisie przedmiotu zamówienia określone zostały standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, a także uwzględnione zostały koszty cyklu życia.- Wymagaliśmy konkretnych, niezmiennych parametrów jakościowych, wynikających zarówno z obowiązujących przepisów, jak i dokumentacji projektowej. Rolą odpowiedzialnego inwestora jest bieżąca analiza i odpowiednia reakcja na zmiany, jakie zachodzą na rynku - podkreślono.- Wykorzystując wiedzę i zebrane doświadczenie oraz działając w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zachowując najwyższe standardy jakości i wytrzymałości, będziemy w uzasadnionych przypadkach stosować wyłączne kryterium ceny jako racjonalną i odpowiedzialną odpowiedź na bieżącą sytuację na rynku budowlanym - podsumowano.