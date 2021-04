Centralny Port Komunikacyjny ma pod górę. Ceny w przetargach wystrzeliły

Niemal we wszystkich otwartych w ostatnich tygodniach przetargach, które dotyczą przygotowań do budowy linii kolejowych prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego, oferty wysoko - nawet kilkukrotnie - przewyższyły budżety inwestora. Komentatorzy nie są tym faktem zdziwieni, a CPK zapewnia, że dąży do dopracowania współpracy z rynkiem wykonawczym.

Budżety zamawiającego znajdują się na niskim poziomie, a wyceny wykonawców są nie tylko dalekie od szacunków CPK - duże dysproporcje są też pomiędzy poszczególnymi ofertami.

Firmy są obecnie mocno zainteresowane zleceniami w sektorze projektowo-inżynieryjnym, ale muszą też racjonalnie szacować ryzyka. Tych w przypadku przetargów ogłaszanych przez CPK jest dużo.

CPK zapowiada „dopracowanie w ścisłej współpracy z firmami zasad i procedury wyboru wykonawców” i podkreśla, że chce realizować przygotowywać i realizować inwestycje „wsłuchując się w głos rynku projektowego i budowlanego”.

