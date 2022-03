Ceny asfaltu biją rekordy

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed branżą budowlaną jest dalszy wzrost cen materiałów. Choć pod koniec roku prognozy były już bardziej optymistyczne – wzrost, ale nie skokowy, to jednak wybuch wojny w Ukrainie zmienił wszystko. Już teraz odnotowywany jest rekordowy wzrost cen asfaltu.

Przypomnijmy, że na początku roku ceny materiałów budowlanych w lutym 2022 roku, czyli na początku inwazji Rosji na Ukrainę wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem średnio o 27 proc., co wynika z danych PSB. Wzrosty były widoczne we wszystkich grupach towarowych, a największe dotyczyły – izolacji termicznych (+72 proc.), płyt OSB (+50 proc.), suchej zabudowy (+40 proc.), ścian, kominów (+30 proc.). Wysokie ceny były widoczne również w przypadku kategorii dachy, rynny (+30 proc.), izolacje wodochronne (+27 proc.) czy cement, wapno (+14 proc.). Te dane jednak nie odzwierciedlają jeszcze wpływu wojny, które będą widoczne dopiero w danych za marzec i w następnych miesiącach.- Rynek budowlany został odcięty od stali z Rosji, Ukrainy i Białorusi (to ok. 20 proc. zużywanej w Polsce stali). Efekt? Blachy, pręty i profile drożeją w 2 tygodnie o… 55-65 proc. i są już o wiele droższe niż w pamiętnym 2021 r. Ceny surowców wykorzystywanych przez budownictwo utrzymują się na rekordowych poziomach (ropa, miedź, aluminium, cyna, ruda żelaza etc.). Będzie to miało przełożenie na ceny wszystkich materiałów budowlanych, np., kabli, rur, blach, prętów, profili, styropianu - ocenia Damian Kaźmierczak.