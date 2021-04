Ceny asfaltu poszybowały w górę. A może być jeszcze gorzej

Od początku 2021 r. ceny asfaltów drogowych zaczęły gwałtownie rosnąć i wciąż mają jeszcze 10-20 proc. przestrzeni do zwyżki w stosunku do rekordowego poziomu cen z drugiej połowy 2018 r. - wskazał Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

- Ceny ropy odnotowały ponad dwukrotny wzrost licząc od dołka z kwietnia-maja 2020 r., chociaż dopiero w ostatnich tygodniach zbliżyły się do poziomu sprzed COVID-19 - wskazał Kaźmierczak.Dodał, że istotny dla cen asfaltu jest również kurs złotówki wobec dolara. Słaby złoty sprawia, że import ropy wykorzystywanej do produkcji asfaltu staje się droższy, gdyż ropa jest rozliczana w dolarach.Cena asfaltów jest też dość silnie skorelowana z poziomem inwestycji w segmencie drogowym. Im więcej inwestycji drogowych, tym większy popyt na asfalt, a jego cena rośnie.Istotny jest także poziom produkcji w rafineriach. Mniejszy przerób ropy może wpływać na wzrost cen asfaltu przy utrzymującym się popycie na ten materiał.Kaźmierczak wskazał, że rosnące ceny asfaltu mogą negatywnie wpływać na marże firm budowlanych. Jednocześnie wiele z nich kontraktuje z wyprzedzeniem dostawy z gwarancją stałej ceny.Pewnym zabezpieczeniem są też obowiązujące od 2019 r. zasady waloryzacji cen kontraktowych w umowach z GDDKiA - asfalt jest jednym z elementów tzw. koszyka waloryzacyjnego.Ponadto obecnie wykonawcy mają swobodę wyboru typu nawierzchni w przetargach, a jednocześnie obserwując obecne trendy na rynku mogą kalkulować w nowych ofertach wzrost kosztów.Zdaniemceny asfaltu mogą nadal utrzymywać się na wysokich poziomach z powodu rosnących cen ropy i osłabiającego się złotego.Do tego popyt na asfalt będzie szybko rósł z powodu rozkręcającej się koniunktury w budownictwie drogowym, m.in. dzięki nowym środkom unijnym.Natomiast długoterminowo czynnikiem wpływającym wzrostowo na ceny będą zaostrzające się wymogi środowiskowe, związane z emisją CO2 i recyklingiem, co również odbije się na kosztach produkcji asfaltu.