Ceny materiałów biją rekordy. Takiej sytuacji nie było od 20 lat

Najnowsze dane potwierdzają utrzymującą się i przyspieszającą od marca tendencję wzrostu cen materiałów budowlanych. Niektóre z nich skoczyły w sposób bezprecedensowy od ponad 20 lat. Nie widać też oznak, by ceny te zaczęły się stabilizować.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Stal

Notowania hurtowni

- Średnia cena tony pręta żebrowanego o przekroju 12 mm, używanego do zbrojeń, kosztowała w końcu maja br. 4081 zł/tonę, czyli podrożała w porównaniu z tym samym miesiącem 2020 r. o 76,7 proc. - powiedziała Iwona Dybał, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, podczas seminarium zorganizowanego w środę przez GDDKiA.Co istotne, w końcu marca za pręty zbrojeniowe płacono 3511 zł, czyli w ciągu dwu miesięcy skoczyły o ponad 16 proc.W 22-gim tygodniu br. (31 maja – 6 czerwca) kształtowniki gięte na zimno (S235JRH – są elementem konstrukcji nośnych ścian, szklanych fasad, dachów itp.) kosztowały 6420 zł/tonę, tj. o 46,3 proc. więcej w porównaniach rocznych, profil (dwuteownik) Heb 200 – 4048 zł/tonę, o 55,4 proc. więcej rdr (jego cena spadła w porównaniu do 21 tygodnia o 1,2 proc.).Niechlubny rekord wzrostu cen notują blachy zimnowalcowane (DC01; wykorzystywane do prac konstrukcyjnych oraz do produkcji materiałów budowlanych, np. pokryć dachów) – na przełomie maja i czerwca kosztowały one 9408 zł/tonę, tj. dwukrotnie więcej (wskaźnik 221,6) rdr.Zdaniem prezes PUDS, tak duże zmiany to skutek znaczącego wzrostu zużycia stali (o 5,7 proc. w I kwartale 2021 r. względem analogicznego okresu w 2020 r.), przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu jego produkcji z ub.r. (wzrost zaledwie o 0,4 proc. w I kwartale). Wpływ na to miała przede wszystkim pandemia koronawirusa i związane z nią trudności z zapewnieniem ciągłości pracy zakładów produkcyjnych, a także ograniczenia w imporcie stali z krajów spoza UE.Patrz też: Ceny stali rozregulowują rynek. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli" Według zestawienia Polskich Składów Budowlanych (Grupa PSB Handel), od stycznia do maja br. ceny 20 grup towarów podrożały średnio o 5 proc., tj. już prawie trzykrotnie więcej niż rok temu. Przyspieszenie wzrostu PSB Handel notuje od marca. Tylko w maju – w porównaniu z kwietniem – podrożały ceny 19-tu spośród 20-tu materiałów, średnio o 6,5 proc.Dla przykładu, w okresie styczeń-maj br. płyty OSB podrożały rdr o 24 proc., sucha zabudowa o 12,9 proc., izolacje termiczne o 12,5 proc., materiały oświetleniowe i elektryczne o 6,9 proc., materiały instalacyjne i grzewcze o 6,5 proc., dachy i rynny o 5,9 proc.Najwolniej następują wzrosty cen dekoracji (o 1,6 proc.) oraz wyrobów z kategorii „otoczenie domu” – o 0,6 proc. (po kwietniu były o 0,1 proc. mniejsze rdr).Średnie podwyżki cen materiałów budowlanych w 2020 r. były o połowę niższe niż inflacja, która w grudniu wyniosła 2,4 proc. (ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. wzrosły 4,3 proc.).