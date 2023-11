Ceny materiałów budowlanych drgnęły. Jest lekki spadek

W październiku 2023 r. w stosunku do października 2022 r. średnia dynamika cen materiałów budowlanych wyniosła minus 0,3 proc. Był to drugi miesiąc z rzędu, w którym odnotowano spadek cen po kilku latach. Jednak od początku roku materiały budowlane drożeją.

Porównując październik do września 2023 r. ceny materiałów budowlanych utrzymały się na podobnym poziomie, wynika z danych Grupy PSB Handel. Zestawiając dane za okres styczeń-październik 2023 roku do tego samego okresu w roku poprzednim widać wzrost o 5 proc. Wciąż zauważalny jest wzrost cen, lecz jest on znacznie wolniejszy.

Ceny produktów w październiku 2023 roku, w stosunku do października 2022 roku, spadły w 10 grupach: stolarka (o 0,2 proc.), dekoracje (o 1 proc.), narzędzia (o 1 proc.), oświetlenie, elektryka (o 1 proc.), ściany, kominy (o 2 proc.), płytki, łazienki, kuchnie (o 2 proc.), izolacje wodochronne (o 2 proc.), dachy, rynny (o 7 proc.), izolacje termiczne (o 9 proc.) oraz płyty OSB, drewno (aż o 26 proc.).

Wzrost cen odnotowano w 10 kategoriach: cement, wapno (19 proc.), farby, lakiery (7 proc.), chemia budowlana (o 5 proc.), otoczenie domu (o 2 proc.), wyposażenie, AGD (o 2 proc.), ogród i hobby (o 2 proc.), wykończenia (o 2 proc.), motoryzacja (o 1 proc.), instalacje, ogrzewanie (o 1 proc.) oraz sucha zabudowa (o 0,3 proc.).

Jednak ceny w okresie styczeń - październik 2023 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego były wyższe aż w 17 grupach asortymentowych. Taniej niż przed rokiem było tylko w 3 kategoriach: dachy, rynny (o 3 proc.), izolacje termiczne (o 8 proc.) oraz płyty OSB, drewno (o 19 proc.).

Grupa PSB Handel działa na rynku od 25 lat. Jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów z asortymentem do domu i ogrodu w Polsce. Obecnie grupa zrzesza 428 małych i średnich, rodzinnych firm z terenu całej Polski, które prowadzą handel w 288 składach budowlanych, w 356 marketach PSB Mrówka oraz w 77 placówkach handlowych PSB Profi. W punktach tych pracuje ok. 14 tysięcy osób.