Ceny materiałów budowlanych jeszcze wzrosną. Prognozy nie zostawiają złudzeń

Umiarkowane spowolnienie koniunktury inwestycyjnej w segmencie publicznym i wzrost cen materiałów to podstawowe hasła towarzyszące sektorowi budownictwa w minionym roku. 2022 rok może być jednak dla sektora trudniejszy, choć zarazem spokojniejszy.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Co dalej z cenami materiałów?

- Wprawdzie sektor budownictwa w Chinach wykazuje oznaki głębszego spowolnienia i niewykluczone, że podstawowe surowców (np. aluminium czy miedź) zaczną wreszcie tanieć (zależy to od m.in. polityki monetarnej FED i dalszego rozwoju pandemii koronawirusa), to bazowy scenariusz zakłada, że w 2022 roku ceny materiałów utrzymają się na poziomach wyższych niż przed wybuchem epidemii Covid-19 ze względu na m.in. utrzymujący się wysoki popyt na usługi budowlane, rekordowe ceny energii i rosnące koszty transformacji klimatycznej dla producentów - komentuje Damian Kaźmierczak z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.Czytaj także: GDDKiA obiecuje nowe odcinki szybkich dróg jeszcze w tym roku Przez wyższe koszty wykonawstwa i rosnące stopy procentowe publiczni i prywatni inwestorzy być może będą zmuszeni do rewizji planów inwestycyjnych. W jego opinii problem ten będzie w mniejszym stopniu dotyczyć inwestorów publicznych w obszarze infrastruktury transportowej i energetycznej.We znaki firmom da się niedobór wykwalifikowanej kadry i presja płacowa. Szczególnie dotkliwie odczują to firmy w okresie kumulacji robót budowlanych w latach 2023-2026, której, jak podaje PZPB, prawdopodobnie będzie towarzyszyła kolejna fala wzrostu cen materiałów.