Ceny materiałów budowlanych rosną najwolniej od półtora roku

To dobra wiadomość dla rynku budowlanego, zważywszy na koniunkturę tego sektora w ostatnim czasie, która wciąż jest na sporym minusie. Według danych Grupy PSB Handel, ceny materiałów budowlanych w czerwcu 2023 roku, w stosunku do czerwca 2022 roku, wzrosły średnio o jedynie 3,6 proc. To powrót do parametrów wzrostu cen materiałów budowlanych do dających się zaakceptować wartości, który nastąpił znacznie wcześniej niż prognozowali analitycy.

- Wykazany wzrost cen materiałów na poziomie 3,6 proc. jest powrotem do poziomów tego wskaźnika z czasów sprzed wzrostu inflacji. Zważywszy, że inflacja w Polsce w czerwcu 2023 była na poziomie 11,5 proc., to jest to bardzo dobra wiadomość dla branży budowlanej, która być może spowoduje ożywienie w naszym sektorze - zaznacza Rafał Wójcik, prezes zarządu Roof Renovation, firmy budowlanej specjalizującej się w wykonawstwie dachów płaskich i fasad wielkopowierzchniowych obiektów logistycznych i przemysłowych.

Zgodnie z danymi Grupy PSB Handel jedynie ceny cementu i wapna (+27 proc.) oraz farb i lakierów (+12 proc.) rosły szybciej niż poziom inflacji w Polsce (11,5 proc.).

Ceny reszty materiałów budowlanych rosły wolniej od średniego poziomu inflacji, a w pięciu grupach odnotowano nawet spadki poziomu cen. Rekordzistą spadków są płyty OSB oraz drewno, gdzie odnotowano spadek cen w czerwcu na poziomie -27 proc.

Powodem wyhamowania wzrostów cen jest dalszy zastój u deweloperów

- Głównym powodem wyhamowania wzrostów cen jest dalszy zastój u deweloperów. Budownictwo mieszkaniowe nadal nie potrafi się odbudować po wzrostach stóp procentowych, a pamiętajmy, że to ok 30 proc. popytu na materiały budowlane w Polsce. Brak jest wyraźnych przyrostów nowych inwestycji wśród deweloperów lub indywidualnych inwestorów, co generuje wyhamowanie gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych - ocenia Rafał Wójcik.

Proces wyhamowania wzrostu cen materiałów budowlanych może jednak zostać zniwelowany w najbliższym czasie. Rynek mieszkaniowy może czekać ożywienie np. wraz z wprowadzeniem programu Pierwsze Mieszkanie - bezpieczny kredyt 2 proc., natomiast odblokowanie środków z KPO pozwoli wystartować wielu inwestycjom samorządowym, które są obecnie zamrożone.

