Ceny materiałów budowlanych spadają, ale to może się szybko zmienić

Ceny materiałów budowlanych we wrześniu zmalały o 0,6 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca o 0,9 proc. Tym samym na krajowym rynku materiałów budowlanych zagościła korekta, która jednak może nie potrwać długo.

Po gwałtownym wzroście cen materiałów budowlanych z ubiegłego roku, ostatnie kilka miesięcy przyniosło znaczące spowolnienie ich wzrostu.

Spadek cen jest związany z załamaniem popytu.

Eksperci prognozują, że to jednak zaraz może się zmieć ze względu na ożywienie popytu na rynku budowlanym związane ze wzrostem liczby wniosków o kredyty oraz prawdopodobne otrzymanie przez Polskę środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Licząc od szczytu materiałowej drożyzny z ubiegłorocznej kwietniowo-majowej górki (średnia dynamika cen na poziomie 34 proc.), od kilkunastu miesięcy obserwujemy bardzo dynamiczne hamowanie wzrostu cen, aż do osiągniętej w minionym miesiącu wartości ujemnej - ocenia serwis RynekPierwotny.pl.

Dołujący od miesięcy popyt na materiały budowlane zrobił swoje

Jeszcze niedawno taki scenariusz wydawał się praktycznie niemożliwy w środowisku rekordowej od lat inflacji. Tymczasem dołujący od miesięcy popyt na materiały budowlane zrobił swoje - zauważa RynekPierwotny.pl.

W najnowszym odczycie dynamiki cen materiałów budowlanych autorstwa Grupy PSB w dalszym ciągu na szczycie tabeli samotnie przoduje cement-wapno jako pozycja najmocniej zwyżkująca rok do roku (o 21 proc.). Kolejne dodatnie wskaźniki mają już wartości jednocyfrowe, w większości jednak tylko nieznacznie przekraczające poziom o proc.

Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl, przybywa pozycji z ujemnym wskaźnikiem zmiany cen. We wrześniu na dwudziestu monitorowanych przez Grupę PSB Handel grup towarowych aż dwanaście notowanych w rocznej perspektywie staniało, co przełożyło się na spadek poniżej zera średniej dynamiki, zarówno w relacji rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca. Wśród nich, tak jak przed miesiącem, wyróżniają się płyty OSB z drewnem oraz izolacje termiczne z cenowym regresem rzędu odpowiednio 24 i 11 proc.

Ceny materiałów zaraz znowu mogą ruszyć w górę. Oto dlaczego

Spadek cen to skutek spadek popytu na rynku. To jednak – jak wskazują eksperci z RynekPierwotny.pl – już wkrótce może się zmienić.

Od początku lata statystyki budownictwa mieszkaniowego, mające zasadniczy wpływ na koniunkturę rynku materiałów budowlanych, powoli pną się w górę. Na razie widać to głównie w danych nowych inwestycji deweloperskich, do których być może wkrótce dołączą jednak inwestorzy indywidualni.

Do końca roku liczba wniosków o kredyty z rządową dopłatą prawdopodobnie przekroczy poziom 100 tysięcy, co może w istotnym stopniu wpłynąć na poziom inwestycji mieszkaniowych już w najbliższych miesiącach. Do tego zapoczątkowany cykl obniżek stóp procentowych już uruchomił proces stymulacji rynku mieszkaniowych kredytów komercyjnych.

Z kolei wyniki wyborów parlamentarnych zdają się przybliżać długo oczekiwany moment uzyskania przez Polskę środków z Krajowego Planu Odbudowy, co w ich ocenie uruchomi na ogólnokrajową skalę inwestycje samorządowe, dziś zamrożone lub odłożone w czasie z racji braku funduszy.

Tymczasem inwestorzy giełdowi coraz lepiej postrzegają perspektywy rodzimej budowlanki. Indeks WIG-Budownictwo tylko w okresie ostatnich dwóch tygodni zyskał 20 proc., a wynik wyborów parlamentarnych tylko wzmocnił tendencję wzrostową spółek budowlanych notowanych na GPW.