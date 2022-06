Ceny materiałów budowlanych w końcu spadają, choć nie wszystkich

Spadają ceny styropianu i zwiększa się dostępność bloczków ceramicznych. A na dostawę stali czeka się już tylko kilka dni. - To nie oznacza jeszcze powrotu do cen sprzed pandemii i szalejącej inflacji, bo cena wełny mineralnej utrzymuje się na wysokim poziomie. Ale wszystko wskazuje na to, że w tym roku utrzyma się spory popyt na usługi budowlane, bo coraz więcej bloków mieszkalnych jest budowanych na wynajem - wskazują eksperci ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji.

Pandemia COVID-19 przyzwyczaiła wszystkich do gwałtownych skoków cenowych materiałów budowlanych.

Później sytuację pogorszyła wojna na Ukrainie, przerywając i tak nadwyrężone łańcuchy dostaw.

Na rynku są widoczne symptomy stabilizacji.

- Szczęśliwie widać już pierwsze oznaki stabilizacji. Powoli normują się ceny styropianu, choć nie jest to jeszcze poziom zadowalający firmy budowlane. Łatwiej też o stal i bloczki ceramiczne. Ceny wełny mineralnej zmienią się prawie codziennie, a zapotrzebowanie jest ogromne - mówi Grzegorz Tymoszewski, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji.

Za metr sześcienny styropianu grafitowego płaci się teraz średnio 280 zł. W porównaniu z cenami z początku roku to skok o 30 proc. więcej, ale w stosunku do poprzedniego miesiąca to już spadek o 10 proc. Ma to związek z nadwyżką polistyrenu, wykorzystywanego do produkcji styropianu, jaka pojawiła się na rynku.

Z kolei wełna elewacyjna kosztuje obecnie 460 zł za metr sześcienny. To oznacza niestety ciągły wzrost cen tego produktu. I jak podkreślają eksperci ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji nie poprawia się też jej dostępność. Trudno dostać także cegły silikatowe.

Wojna na Ukrainie wywołała spore tąpnięcie w strukturze zatrudnienia w branży budowlanej, które poskutkowało zagrożeniem terminowej realizacji zleceń. Dotychczasowe rynki białoruski czy ukraiński powoli ustępują tym dalszym, jak turecki czy bangladeski. Ale i Polacy, którzy wyjechali na Zachód zaczynają powoli wracać.

Struktura inwestycji budowlanych właśnie się zmienia

- Coraz częściej kontaktują się z nami pracownicy, którzy wracają do kraju i szukają zleceń. Niskie stawki za zachodnią granicą wpływają na ich decyzje o powrocie do Polski, gdzie wciąż nie brakuje dużych budów i jest zapotrzebowanie na fachowców - podkreśla Grzegorz Wołodźko z firmy CSAT, wykonawcy elewacji.

Dodaje, że pracy na dużych budowach szukają też wykonawcy wcześniej pracujący przy domkach jednorodzinnych, gdzie rynek niemal całkowicie się załamał ze względu na wzrosty cen oraz problemy z zaciągnięciem kredytów.

Przede wszystkim powoli zmienia się struktura inwestycji. Przez drastyczne wzrosty cen zdecydowanie wyhamowały budowy domków jednorodzinnych. Wydanych pozwoleń jest średnio kilkanaście procent mniej niż rok temu.

- Jeszcze dwa lata temu sam koszt ocieplenia małego domku wynosił blisko 20 tys. zł. Teraz trzeba zapłacić już nawet 60 tys. - wyjaśnia Grzegorz Tymoszewski.

W większości dużych miast rynek mieszkań pod sprzedaż i wynajem dla klienta indywidualnego także wyhamował, za to mocno rozwija się rynek mieszkań pod wynajem, kupowanych przez fundusze. To rozwiązanie powszechne od lat w państwach Europy Zachodniej.

