Ceny materiałów budowlanych w październiku wyższe o ponad 20 proc.

Ceny materiałów budowlanych w październiku 2021 r. w porównaniu do października 2020 r. wzrosły średnio o 20,5 proc. - poinformowała w środę Grupa PSB Handel.

Najwyższy wzrost cen odnotowały płyty OSB o 101 proc. rok do roku.

PSB Handel policzył również, że wysokie ceny odnotowano również w izolacjach termicznych (54 proc.).

Niższy wzrost cen odnotowano w przypadku cementu i wapna - plus sześć procent.

PSB podał, że wzrosty cen odnotowano we wszystkich 20 grupach towarowych. I tak w październiku płyty OSB podrożały o 101 proc. rok do roku, izolacje termiczne o 54 proc., sucha zabudowa o 41 proc., a produkty w segmencie dachy, rynny o 19 proc.



Zanotowano również wzrosty produktów w grupie otoczenie domu (+18 proc.), instalacje, ogrzewanie (+16 proc.), izolacje wodochronne (+15 proc.), ściany, kominy (+14 proc.), stolarka (+13 proc.), oświetlenie, elektryka (+12 proc.), ogród i hobby (+12 proc.), narzędzia (+12 proc.), płytki, łazienki, kuchnie (+12 proc.), wykończenia (+11 proc.), chemia budowlana (+9 proc,), farby, lakiery (+8 proc.), wyposażenie, AGD (+8 proc.), motoryzacja (+7 proc.), dekoracje (+7 proc.) oraz cement, wapno (+6 proc.).

Wyliczono, że ceny w okresie I-X 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., wzrosły średnio o 10,6 proc. Wzrosty odnotowano w 20 grupach: płyty OSB (+55 proc.), izolacje termiczne (+28 proc.), sucha zabudowa (+27 proc.), dachy, rynny (+13 proc.), instalacje, ogrzewanie (+11 proc.), oświetlenia, elektryka (+9 proc.), narzędzia (+7 proc.), izolacje wodochronne (+7 proc.), ogród i hobby (+7 proc.), wykończenia (+6 proc.), stolarka (+6 proc.), otoczenie domu (+6 proc.), płytki, łazienki, kuchnie (+6 proc.), motoryzacja (+5 proc.), wyposażenie, AGD (+5 proc.), chemia budowlana (+5 proc.), cement, wapno (+5 proc.), farby, lakiery (+4 proc.), dekoracje (+3 proc.) oraz ściany, kominy (+1 proc.).

W górę nie tylko materiały budowlane

Jak pisaliśmy na łamach WNP.PL, w górę poszły również koszty robót budowlanych według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, montaż osprzętu instalacyjnego, stolarka budowlana, malowanie i roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych - to roboty budowlano-montażowe, których ceny najmocniej wzrosły.



O 4 proc. wzrosły ceny wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. Podobny wynik zanotowały roboty związane z kładzeniem tynku i okładzin zewnętrznych oraz malowanie czy montowanie instalacji wodociągowych - o 4,2 proc.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl