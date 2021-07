Ceny materiałów zatrzymują niemieckie inwestycje

W kwietniu tego roku poziom zamówień w niemieckiej branży budowlanej był o 7 proc. wyższy niż w kwietniu ubiegłego roku, za to poziom cen materiałów zwiększył się o 50 proc. Przy czym wciąż powiększają się opóźnienia w dostawach. W sumie niemiecka budowlanka traci przychody i rezygnuje z przyjętych zleceń.

Mieszkaniówka rośnie, budownictwo publiczne spada

Czytaj także: Co przedłuży UE – ochronę czy niepewność na rynku stali? Sytuacja na rynku materiałów wciąż się pogarsza. Instytut Ifo poinformował, że w marcu tego roku 5,6 proc. niemieckich firm budowlanych sygnalizowało problemy z długoterminowym zaopatrzeniem w materiały, w kwietniu już 23,9 proc., natomiast w maju 43,9 proc.Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie podaje ponadto, że wzrost popytu nie jest taki sam w różnych regionach kraju i segmentach budownictwa. Podczas gdy średnia dynamika zamówień w Niemczech to 3,7 proc. wzrostu, w Niemczech Wschodnich poziom zamówień spadł o 3,7 proc. W górę idą zamówienia budownictwa mieszkaniowego - w kwietniu o 40,5 proc., a w ciągu 4 miesięcy roku o 13,4 proc. Budownictwo publiczne notuje natomiast spadki, odpowiednio o 7,2 proc. oraz 1,2 proc. W największym stopniu dotyczy to budownictwa drogowego, które w kwietniu straciło 9 proc., a w ciągu 4 miesięcy 3,6 proc. zamówień.Stowarzyszenie wskazuje, że to wynik spadku wpływów podatkowych w czasie pandemii i braku skompensowania tych niedoborów przez budżet federalny. W takich sytuacjach zawsze cierpią gminne inwestycje. - Wydatki budowlane gmin spadły w pierwszym kwartale roku o 5,2 proc., przy czym dla budownictwa drogowego ten spadek wynosi 7,3 proc. - podaje Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie.Tim Lorenz informuje, że w czterech pierwszych miesiącach roku obroty firm budowlanych spadły o 5,9 proc., mimo niewielkiego, wynoszącego 2,3 proc. wzrostu w kwietniu.- Wzrost sprzedaży w kwietniu mógłby być wyższy, gdyby brak materiałów nie spowolnił wielu firm budowlanych - mówi Tim Lorenz.