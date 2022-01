Ceny mieszkań będą rosły, ale wolniej niż w 2021 r.

W 2021 r. w Polsce oddano do użytkowania aż 10 proc. więcej mieszkań niż rok wcześniej, wydano także rekordową liczbę pozwoleń na budowę – nawet 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak ciągle w porównaniu np. do krajów Europy Zachodniej w Polsce na 1000 mieszkańców przypada znacznie mniej mieszkań - mówi Katarzyna Unold, dyrektorka zarządzająca Acciony w Polsce.

Zmiana preferencji

Czy w Polsce brakuje mieszkań na sprzedaż?

- Warto dodać, że największą wrażliwością na zmiany stóp procentowych charakteryzują się właśnie długoterminowe kredyty mieszkaniowe. Do tej pory niskie koszty kredytu wywoływały optymizm wśród klientów. Wprowadzone zmiany stóp procentowych sprawiają, że mogą pojawiać się trudności w uzyskaniu kredytu, co zaś może przełożyć się na obniżenie entuzjazmu wśród klientów. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że wynagrodzenia oraz zdolność kredytowa klientów indywidualnych, tak jak w 2021 roku, nie będą szły w parze z rosnącymi cenami mieszkań. Jeśli spadnie siła nabywcza klientów, co wynika z nowego systemu podatkowego, nowych podatków, inflacji i rosnących kosztów życia codziennego, zakup mieszkania może być coraz trudniejszy – dodaje Katarzyna Unold.2021 rok pokazał rosnące zainteresowanie mieszkaniami o większym metrażu, najlepiej z ogrodami lub tarasami. Pandemia mocno zweryfikowała potrzeby Polaków – okazało się bowiem, że własne cztery kąty, które nie były użytkowane przez większą część dnia, muszą służyć teraz jako miejsce do pracy, nauki zdalnej czy wypoczynku, z poszanowaniem codziennych zajęć innych domowników.- Przedłużająca się pandemia, przeniesienie działalności wielu firm na home office, a także częste kierowanie uczniów na naukę zdalną, sprawiły, że wielu klientów w 2021 roku dostrzegło potrzebę zakupu większego mieszkania, w którym każdy znajdzie kąt dla siebie. Jednakże w związku z podnoszeniem stóp procentowych przez NBP, raczej nie będziemy obserwować kontynuacji owego trendu w 2022 roku, mimo wciąż istniejącej potrzeby ze strony klientów. To oznacza wyzwania dla deweloperów w postaci dostarczania mieszkań jeszcze bardziej przemyślanych, funkcjonalnych, będących czymś więcej niż kątem do spania czy przechowalnią rzeczy – wyjaśnia Katarzyna Unold.Pomimo ogromnego zainteresowania zakupem mieszkania, niektórzy potencjalni nabywcy musieli obejść się smakiem. Katarzyna Unold tak tłumaczy tę sytuację: –- W ubiegłym roku budowaliśmy na potęgę, a mimo to mieszkań w Polsce ciągle brakowało. Jak pokazują dane z początku 2021 roku – w mojej opinii wciąż aktualne – pod względem dostępności mieszkań Polska nadal mocno odstaje od krajów Unii Europejskiej. Na 1000 mieszkańców przypada 388 takich lokali. Wynik ten sprawia, że znajdujemy się obecnie w rankingu na 3 miejscu od końca i daleko nam do takich liderów, jak: Portugalia, Włochy, Bułgaria czy Hiszpania, które oferują od 548 do 581 mieszkań na 1000 mieszkańców - wylicza Katarzyna Unold.Zwraca także uwagę na ceny nieruchomości. Jak wskazuje Katarzyna Unold, średnia kwota za metr kwadratowy w Warszawie w drugim kwartale 2021 roku oscylowała w granicach 12,2 tys. zł (2 690 euro) – co jest ciągle niską ceną w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.Acciona to firma deweloperska działająca na warszawskim rynku mieszkaniowym. Spółka zrealizowała m.in. 6 inwestycji w Miasteczku Wilanów, z czego ostatnie to AR4 – oddane do użytkowania w 2021 roku.