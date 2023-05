Ceny mieszkań idą w górę. Aż w 7 największych miastach są najwyższe w historii

Ceny mieszkań w Polsce w kwietniu 2023 roku rosły trzeci miesiąc z rzędu, a w niektórych miastach padły rekordowe stawki. Przykładowo, w Poznaniu cena metra kwadratowego po raz pierwszy w historii przekroczyła 10 tys. zł.

Mieszkania w Polsce znów drożeją, a przewagę wzrostów nad spadkami obserwujemy już trzeci miesiąc z rzędu.

W kwietniu 2023 roku największe wzrosty miały miejsce w Częstochowie (12 proc.), Bydgoszczy (11 proc.) i Katowicach (10 proc.), wynika z raportu Expandera i Rentier.io.

Warte odnotowania spadki pojawiły się jedynie w Sosnowcu (-2,9 proc.).

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że aż w 7 z 15 badanych miast przeciętne ceny wzrosły do najwyższych poziomów w historii.

Rekordowe stawki w Poznaniu, w Warszawie stabilizacja cen mieszkań

W kwietniu ceny mieszkań wzrosły w 11 badanych miastach, a w sześciu spadły.

- Był to już trzeci miesiąc z rzędu z przewagą wzrostów. W rezultacie aż w 7 z 15 miast przeciętne ceny osiągnęły rekordowe poziomy. Te miasta to Bydgoszcz (7 879 zł za m2), Częstochowa (6 667 zł za m2), Katowice (7 906 zł za m2), Kraków (11 800 zł za m2), Łódź (7 622 zł za m2), Poznań (10 052 zł za m2) i Wrocław (10 709 zł za m2). W Poznaniu poziom 10 000 zł za m2 został pokonany po raz pierwszy w historii. Z kolei na największym rynku nieruchomości, czyli w Warszawie, mamy stabilizację. Od początku roku przeciętna cena wynosi ok. 13 200 zł za m2 - napisano w raporcie.

Od czerwca 2022 roku do stycznia tego roku mieliśmy do czynienia z nieznacznymi spadkami wynikającymi z załamania się zarówno popytu inwestycyjnego, jak i zakupów na własne potrzeby. Przyczyną tego były wysokie stopy procentowe oraz bardzo słaba dostępność kredytów hipotecznych. Obserwowane obecnie odbicie to z kolei efekt popytu wywołanego przez zbliżające się uruchomienie programu „Bezpieczny kredyt 2 proc." oraz poprawy dostępności kredytów hipotecznych.

Pierwszą obniżkę stóp procentowych mamy już za sobą?

Poprawa dostępności kredytów hipotecznych wynika m. in. ze spadku ich oprocentowania.

- Według danych Narodowego Banku Polskiego średnie oprocentowanie kredytów udzielonych w listopadzie 2022 roku wyniosło 9,42 proc. i było najwyższe, odkąd NBP publikuje takie dane (od 2004 roku). Z kolei w marcu 2023 roku było to już 8,73 proc., czyli spadek wyniósł 0,69 pkt. proc. Z punktu widzenia rynku nowo udzielanych kredytów hipotecznych wygląda to więc tak, jakbyśmy mieli już za sobą jedną znaczą obniżkę stóp procentowych - wskazują analitycy Expandera.

Duży wpływ na poprawę sytuacji na rynku nieruchomości ma również to, że za niecałe 1,5 miesiąca ruszy program „Bezpieczny kredyt 2 proc.". Wiele osób zainteresowanych tą ofertą już szuka mieszkań do zakupu, a część dokonuje rezerwacji.

- Z drugiej strony zainteresowanie zakupem mieszkań wzrosło również ze strony części kupujących niekwalifikujących się do programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.", ale mających zdolność kredytową lub wystarczającą kwotę gotówki. Mowa tu o tej części kupujących, którzy wstrzymywali się z decyzją zakupową. Niektórzy z nich w obawie przed wzrostem cen wywołanych programem decydują się nie czekać dłużej i poszukują wymarzonego lokum już teraz - podaje Expander.

