Ceny mieszkań lekko spadły. Nowe dane pokazują, czy to zapowiedź większych obniżek

Ceny mieszkania w Polsce w czwartym kwartale 2022 roku nieznacznie spadły. Jednak mniejsza podaż nowych nieruchomości może zniweczyć nadzieje planujących zakup na znaczne obniżki.

Część kredytobiorców w przypadku braku przedłużenia wakacji kredytowych w 2024 roku może być zmuszona do sprzedaży mieszkania, aby spłacić zadłużenie, co pobudziłoby spadki cen nieruchomości.

Jednak po rekordowym 2022 roku, gdy oddano do użytkowania prawie 240 tysięcy mieszkań, liczba nowych budów drastycznie spadła, co z kolei może powstrzymać silniejsze spadki cen.

Bezsprzecznie najdroższymi lokalizacjami pozostają w Polsce Warszawa, Gdańsk, Kraków i Wrocław, a do tej czwórki zbliża się także Gdynia.

Jak wynika z raportu Expandera i Rentier.io, ceny mieszkań w Polsce w okresie październik - grudzień 2022 roku spadały już drugi kwartał z rzędu. I tak ceny średniej wielkości lokali (o powierzchni 35-60 mkw.) były o 2,2 proc. niższe niż w drugim kwartale 2022 roku. Duże lokale (powyżej 60 mkw.) staniały o 1,7 proc., natomiast małe mieszkania (poniżej 35 mkw.) były tańsze o 1,2 proc. Na całym rynku spadki były więc niewielkie, ale w poszczególnych miastach zdarzały się znaczące zmiany.

Najwięcej miast z obniżkami cen odnotowano w segmencie dużych mieszkań. Tam spadki pojawiły się w 13 z 17 miast. W przypadku średniej wielkości lokali spadki odnotowano w 12 z 17 miast, a małe mieszkania staniały w 10 miastach, ale w tym przypadku badano 15 miast.

Szczecin i Sosnowiec na czele przeceny w ostatnim kwartale 2022 roku

Najmocniej staniały mieszkania w Szczecinie i Sosnowcu. W tym pierwszym mieście ceny małych lokali spadły na przestrzeni ostatniego kwartału aż o 9,7 proc., tych średniej wielkości o 7,7 proc., a dużych o 1,9 proc. Z kolei w Sosnowcu małe staniały o 7,8 proc., średnie o 6,2 proc., a duże o 5,7 proc.

Poniżej graficzne zestawienie średniej ceny metra kwadratowego mieszkania w największych polskich miastach:

Na rynek w kolejnych latach trafi dużo mniej nowych mieszkań i domów

Mimo że sprzedaż mieszkań bardzo mocno spadła, to liczba ogłoszeń o sprzedaży nie rosła.

W badanych przez autorów raportu miastach w pierwszym kwartale 2022 roku dodano 95 tys. ogłoszeń, a w kolejnych było to odpowiednio 90 tys., 85 tys. i 69 tys. W omawianym czwartym kwartale unikalnych ogłoszeń było najmniej, odkąd Expander publikuje raporty, czyli od marca 2019 roku.

Co więcej, po rekordowej liczbie inwestycji budowlanych nadeszło silne spowolnienie. Według danych GUS w 2022 roku oddano do użytkowania aż 238 tysięcy mieszkań, co jest najwyższym wynikiem od lat 70. ubiegłego stulecia.

- Rekordowa liczba mieszkań oddanych do użytkowania to efekt tego, jak dużo budów rozpoczęto w poprzednich dwóch latach. Z kolei w 2022 roku rozpoczęto o 27 proc. mniej budów niż w 2021 roku, a w grudniu ten spadek wynosił już 43 proc. rok do roku. Oznacza to, że tym roku i kolejnych latach oddanych zostanie dużo mniej nowych mieszkań i domów - prognozują eksperci.

Dodają, że szczególnie trudna sytuacja i presja na wzrost cen może pojawić się w momencie, gdy stopy procentowe w Polsce znacząco spadną. Popyt będzie wówczas znacząco rósł, a mieszkań w budowie czy gotowych może być niewiele. Jednak w 2023 roku prawdopodobieństwo obniżek stóp jest znikome.

Co dalej z wakacjami kredytowymi i ich wpływem na ceny?

Część posiadaczy stosunkowo nowych kredytów (udzielanych w latach 2019-2021) bez przedłużenia wakacji kredytowych w 2024 roku może nie poradzić sobie ze spłatą rat.

- Mogą zostać zmuszeni do sprzedaży mieszkania, aby spłacić zadłużenie. Im więcej byłoby takich osób, tym mocniej spadłyby ceny. Przedłużenie wakacji kredytowych do czasu, aż znacząco spadną stopy procentowe, spowoduje, że szanse na wyraźne spadki cen będą mniejsze - wskazują autorzy raportu.

Z kolei dla banków to byłaby oczywiście bardzo zła wiadomość.

- Dłużej musiałyby tolerować darmowy kredyt. Warto bowiem pamiętać, że za miesiące, w których klient korzysta z wakacji kredytowych, bank nie otrzymuje odsetek. Z niezapłaconej raty tylko niespłacony kapitał jest przenoszony na koniec okresu spłaty. Odsetki po prostu znikają. Oczywiście w tym doliczonym okresie zostaną doliczone nowe odsetki, ale już za te dodatkowe miesiące, o które przedłuży się okres spłaty - wyjaśniają eksperci.

Przypomnijmy, że na rynku kredytów hipotecznych popyt wciąż jest bardzo niski. Według danych BIK w grudniu wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe była o 60 proc. niższa niż przed rokiem.

