Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w największych miastach wzrosły

W drugim kwartale 2021 r. ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w 10 największych miastach wzrosły o 3,7 proc. w stosunku do I kw. 2021 r. Z kolei wzrost cen transakcyjnych na rynku wtórnym wyniósł 3,6 proc. – wynika z raportu NBP o sytuacji na rynku mieszkaniowym.

W piątek NBP opublikował raport pt. "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2021 r.".

Wynika z niego, że w II kw. 2021 r. wzrost cen transakcyjnych mieszkań w 10 największych miastach w Polsce na rynku pierwotnym wyniósł 3,7 proc. a na rynku wtórnym - 3,6 proc.

Ceny ofertowe na 10 największych rynkach mieszkaniowych wzrosły 3,8 proc. na rynku pierwotnym i o 2,1 proc. na rynku wtórnym.



W Poznaniu taniej

Historyczny rekord

Niesprzedane mieszkania

Z kolei, jak poinformował bank centralny, kwartalna sprzedaż kontraktów na budowę mieszkań na 6 największych rynkach pierwotnych w Polsce nieznacznie wzrosła względem poprzedniego kwartału i wyniosła ok. 19,5 tys. Jednocześnie wprowadzono do sprzedaży ok. 15,8 tys. kontraktów na budowę mieszkań tj. więcej o ok. 14,1 proc/ kw./kw.



Podaż niesprzedanych kontraktów na budowę mieszkań wystawionych na rynek zmniejszyła się względem poprzedniego kwartału o ok. 11,0 tys. lokali i wyniosła na koniec okresu ok. 37,8 tys.



- Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań w dużych miastach (bazujący na przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw) zmniejszył się nieznacznie w omawianym kwartale, jednak nadal był wyższy względem minimum notowanego w III kw. 2007 r. Wskaźnik szacowanego maksymalnego dostępnego kredytu mieszkaniowego również zmniejszył się nieznacznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego, podobnie jak wskaźnik szacowanej kredytowej dostępności mieszkania. Głównym czynnikiem powodującym bieżące spadki wskaźników dostępności były rosnące ceny mieszkań - oceniono w raporcie NBP.

