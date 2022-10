Ceny mieszkań spadają, ale w ślimaczym tempie. Kluczem wielkość i lokalizacja

Ceny mieszkań w 17 polskich miastach w trzecim tegorocznym kwartale w większości nieznacznie spadły, jednak w kilku miastach i kategoriach odnotowano wzrosty. Rynek nieruchomości hamuje więc bardzo wolno.

W trzecim kwartale 2022 roku w Polsce w znacznej większości miast przeciętne ceny mieszkań spadły, zdarzyły się jednak miasta, gdzie ceny rosły w zależności od wielkości nieruchomości, wynika z raportu Expander i Rentier.io.

Przykładowo w Warszawie podrożały duże mieszkania (powyżej 60 m2), a kosmetycznie potaniały małe i średnie.

Autorzy raportu wskazują, że do transakcji na rynku mieszkaniowym dochodzi dużo rzadziej, a ofert na portalach nie ubywa, wobec czego scenariusz dalszych spadków cen jest bardzo prawdopodobny.

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w porównaniu do drugiego kwartału 2022 roku najmocniej staniały duże mieszkania w Toruniu (o 9,2 proc.), małe w Szczecinie (o 6,4 proc.) oraz duże w Radomiu (o 5,2 proc.). Najmocniej zdrożały małe mieszkania w Gdyni (11,5 proc.) i Rzeszowie (7,1 proc.).

Autorzy raportu wskazują, że najszybciej tanieją duże mieszkania, o powierzchni wyższej niż 60 m2. Średnio ich ceny spadły o 1,2 proc. w porównaniu do II kwartału. W przypadku lokali o średniej wielkości (35 – 60 m2) spadek wyniósł 0,9 proc., a dla małych (poniżej 35 m2) o 0,2 proc.

- Patrząc na sytuację w poszczególnych miastach, największe spadki odnotowaliśmy w przypadku dużych mieszkań w Toruniu. W ciągu zaledwie kwartału ich przeciętna cena spadła z 7 517 zł do 6 797 zł za m2, czyli aż o 9,6 proc. W rezultacie niewiele już brakuje, aby średnia cena zeszła poniżej poziomu sprzed roku. Bardzo blisko do powrotu do cen sprzed roku jest również w przypadku dużych mieszkań w Katowicach i Sosnowcu - piszą w raporcie analitycy.

O tym, że wzrostów cen było jednak zdecydowanie mniej niż spadków, świadczy poniższa tabela:

W Warszawie znacznie mniej transakcji zakupu mieszkań, w Łodzi wręcz przeciwnie

Autorzy raportu wskazują, że o wzrosty jest trudno, ponieważ niewielu jest kupujących, zarówno na kredyt jak i za gotówkę.

- Z raportu NBP za II kwartał 2022 roku wynika, że liczba transakcji zakupu mieszkań w Warszawie spadła aż o 63 proc. rok do roku, w Poznaniu o 57 proc., a w Gdańsku o 53 proc. Wśród 6 miast, dla których NBP podał takie dane, tylko w Łodzi nastąpił wzrost liczby transakcji (19 proc.). W pozostałych widać znaczące spowolnienie aktywności na rynku mieszkaniowym - podaje Expander.

- Biorąc pod uwagę, że do transakcji dochodzi dużo rzadziej, a ofert na portalach nie ubywa, to scenariusz dalszych spadków cen staje się coraz bardziej prawdopodobny - dodają eksperci.

Rekordowa stawka WIBOR nie sprzyja kredytobiorcom

Problemem dla rynku nieruchomości jest sytuacja na rynku kredytowym. Z danych BIK wynika, że we wrześniu liczba wypłaconych kredytów hipotecznych spadła o 70 proc. rok do roku. Nie pomaga z pewnością nowy rekord stawki WIBOR 3M, która wynosi już 7,45 proc., co jest najwyższym poziomem od 20 lat.

- Przekłada się to kolejny już wzrost rat kredytów hipotecznych. Rata kredytu na 300 000 zł na 25 lat, udzielonego w lipcu 2021 r. wzrośnie do poziomu 2 620 zł. Dla porównania poprzednia rata wynosiła 2 530 zł, a rata początkowa, zaraz po udzieleniu kredytu - 1 334 zł. Przyczyną wzrostu stawki WIBOR są przewidywania, że w najbliższym czasie RPP jeszcze mocniej podniesie stopy procentowe - wylicza Expander.

Najbliższa decyzja RPP o poziomie stóp procentowych w Polsce ma zapaść 9 listopada.

