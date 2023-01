Ceny najmu będą rosły

- Nie unikniemy dalszej podwyżki stawek czynszów. W Polsce w ostatnich latach koszty najmu powierzchni magazynowych były wśród najniższych w Europie - mówi Piotr Flugel z CTP Polska.

W jego ocenie Górny Śląsk, jako najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Polsce, tworzy przyjazny klimat biznesowy.

Jaki jest w tym momencie stan polskiego rynku magazynowego?

- Sektor powierzchni magazynowo-przemysłowych cechują duża odporność i stabilny poziom wzrostu. Potwierdzają to wskaźniki popytu. Aktywność najemców pozostaje wysoka, co jest związane między innymi z atrakcyjnością Polski pod kątem przenoszenia tu produkcji i lokowania nowych inwestycji logistycznych.

Sektor powierzchni magazynowo-przemysłowych jest stabilny, a koszty operacji konkurencyjne

Niełatwe otoczenie gospodarcze oczywiście oddziałuje na branżę, co ma odzwierciedlenie w rosnących stawkach czynszów i ostrożnym podejściu części deweloperów do projektów budowanych spekulacyjnie. Niemniej jednak w porównaniu do innych państw regionu koszty prowadzenia operacji magazynowych w Polsce są konkurencyjne.

Położenie naszego kraju pozwala wielu przedsiębiorstwom scentralizować swoją logistykę w najlepszych kosztowo lokalizacjach. Znając wszystkie uwarunkowania tego rynku i podejmując decyzję dotyczącą strategii rozwoju CTP nad Wisłą, mieliśmy pewność, że to dobry ruch.

Jakie są perspektywy tego rynku?

– Kondycja polskiego rynku magazynowego jest stabilna. Wierzymy też, że ten powiew optymizmu nie jest chwilowy. Ma on związek między innymi z zapoczątkowanym w 2020 roku zjawiskiem nearshoringu i skracania łańcuchów dostaw oraz dogodną lokalizacją Polski. Oczywiście trend wzrostowy może mieć różną dynamikę, ale na koniec dnia zapotrzebowanie najemców wciąż będzie wysokie.

Niemniej jednak przed nami także szereg wyzwań związanych między innymi z zielonym budownictwem, raportowaniem niefinansowym czy bezpieczeństwem energetycznym. W CTP od jakiegoś czasu analizujemy możliwości produkcji i magazynowania energii, pozwalające osiągnąć większą kontrolę nad jej kosztami i dostępnością.

Koszty rosną, a z nimi czynsze. Istotne są też ograniczenia związane z dostępnością wolnej powierzchni

Jak zmieniają się koszty budowy w ostatnich miesiącach i jak będą kształtować się w najbliższym czasie?

- Po znaczących podwyżkach kosztów materiałów i wykonawstwa ceny w sektorze budowlanym do pewnego stopnia się ustabilizowały. Nie oznacza to jednak, że unikniemy dalszej podwyżki stawek czynszów.

W Polsce w ostatnich latach koszty najmu powierzchni magazynowych były wśród najniższych w Europie. Nie dziwi więc tendencja do ich urealnienia - to naturalna konsekwencja zmian ekonomicznych i geopolitycznych. Do tego dochodzą ograniczenia związane z dostępnością wolnej powierzchni. Inną sprawą jest natomiast kwestia pozyskiwania finansowania nowych projektów.

Jak zatem wygląda ta kwestia?

- W przypadku CTP utrzymujemy płynność finansową w ramach grupy, a to całkowicie zabezpiecza realizację kolejnych parków magazynowo-przemysłowych. To wynik naszego modelu biznesowego, w którym połowę inwestycji finansujemy z wynajmu istniejących obiektów, a połowę ze środków pozyskanych z obrotu giełdowego i zielonych obligacji. To zapewnia nam odporność i możliwość zwinnego reagowania na otoczenie rynkowe. Centralne finansowanie jest też gwarancją dla najemcy, że budynek zostanie dostarczony w terminie.

Jakiego typu obiekty znajdują się w portfelu CTP?

- Jesteśmy deweloperem typu build-to-own, a to znaczy, że rozwijamy sieć parków przemysłowych i logistycznych, które pozostają w naszym portfelu. Nie ograniczamy się jednak tylko do budowy magazynów. Realizujemy również hale przygotowane pod działalność produkcyjną z dostępnym zapleczem biurowym. To szczególnie ważne w kontekście kontynuacji trendu nearshoringu, a także przekierowywania operacji, które dotychczas były prowadzone na Ukrainie.

Naszym celem jest długoterminowa współpraca zarówno z dużymi markami, jak i producentami, których wielkość biznesu nie pozwala na budowę własnej hali – chcemy dać im przestrzeń do wzrostu oraz rozwoju. Zakupione przez nas w 2022 roku grunty pozwolą zrealizować około 1,25 mln mkw. powierzchni do wynajęcia, głównie w hubach logistycznych Górnego Śląska i Warszawy.

Natomiast pozostajemy też otwarci na stosunkowo młode rynki, takie jak Lubuskie, gdzie powstaje CTPark Iłowa - jeden z największych parków magazynowo-przemysłowych będących obecnie w budowie w kraju. Aktualnie w realizacji w całej Polsce posiadamy 500 000 mkw. powierzchni, z czego 250 000 oddamy do użytkowania w najbliższych miesiącach.

Na Górnym Śląsku, w najbardziej uprzemysłowionym i zurbanizowanym regionie w Polsce, panuje przyjazny klimat dla biznesu i inwestycji

Coraz więcej najemców szuka magazynów na Śląsku. Jakie miejsce w strategii rozwoju CTP zajmuje ten region?

- Górny Śląsk to drugi po Warszawie największy rynek magazynowy w Polsce, a jego przewagami konkurencyjnymi są mocno rozwinięta infrastruktura transportowa, między innymi na liniach wschód-zachód i północ-południe, a także dostęp do pracowników wyspecjalizowanych w obsłudze procesów z sektora przemysłu. To jedna z czołowych lokalizacji wybieranych dziś przez najemców i ważny kierunek ekspansji CTP.

Górny Śląsk jako najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Polsce tworzy przyjazny klimat biznesowy, wspierany między innymi przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE). Co więcej, Katowice zajmują piąte miejsce w rankingu fDi Intelligence European Cities and Regions of the Future 2022/2023 w kategorii najlepszych dużych europejskich miast pod względem przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Na wysoki popyt i atrakcyjność inwestycyjną Górnego Śląska odpowiadamy dwoma projektami zlokalizowanymi w regionie. To CTPark Katowice, złożony z dwóch budynków kompleks magazynowo-przemysłowy, a także CTPark Zabrze, który wprowadzi na rynek trzy formaty: CTSpace - duże hale magazynowe, CTFlex - średniej wielkości budynki wspierające różnorodne działania biznesowe najemców oraz CTFit - przestrzenie zbudowane na zamówienie pod klucz.

E-commerce nieco wyhamował, ale operatorzy logistyczni i produkcja są aktywnymi najemcami powierzchni

Dotychczas to e-commerce mocno stymulował rozwój sektora magazynowego. Firmy z jakich segmentów są obecnie najbardziej aktywne na rynku najmu?

- Prym wiedzie dziś sektor logistyki. Rośnie też branża produkcyjna, co jest związane z przenoszeniem się operacji z Azji do Europy i lokowaniem magazynów na naszym kontynencie. Firmy reprezentujące e-commerce nieco wyhamowały, jednak nadal stanowią ważne ogniwo na rynku.

W Polsce naszymi potencjalnymi najemcami są nie tylko operatorzy logistyczni, ale i producenci komponentów dla branży automotive oraz opakowań, drukarnie i szwalnie czy firmy farmaceutyczne i kosmetyczne. Powierzchni szukają w CTParks również sieci sklepów zoologicznych.

ESG powinno zajmować kluczowe miejsce w strategii firm, które chcą notować systematyczny wzrost

To pokazuje, że potrzeba rozwoju w naszym kraju jest ogromna. Kluczowe jest natomiast zapewnienie do tego odpowiedniej infrastruktury zorientowanej na zielone budownictwo, efektywność kosztową i możliwość długoterminowego wzrostu.

W biznesie zyskują na znaczeniu strategie zrównoważonego rozwoju. Jakie znaczenie dla spółki ma ESG?

- ESG powinno zajmować kluczowe miejsce w strategii firm, które chcą notować systematyczny wzrost i być partnerami dla inwestorów i najemców. Do realizacji celów zrównoważonego rozwoju należy podejść kompleksowo - rozkładając działania na wszystkie punkty styku dewelopera z otoczeniem. W CTP rozwijajmy długoterminowe relacje biznesowe, ale i budujemy społeczność wokół naszych parków magazynowo-przemysłowych, nadając im otwarty charakter.

Pierwsze przestrzenie wspólne o nazwie Clubhouse otworzyliśmy na długo przed rozpowszechnieniem się pojęcia oceny pozafinansowej przedsiębiorstw. Dziś tego typu format - wyposażony w kantynę, punkt medyczny czy strefę rekreacji, czyli łączący wiele funkcji w obrębie jednego miejsca - chcemy zaimplementować na polski rynek. Wsparcie dla lokalnych inicjatyw i społeczności to wartość nie do przecenienia, dlatego będziemy w nie inwestować w ujęciu długoterminowym.

Obok projektów zorientowanych na człowieka i jego komfort wdrażamy rozwiązania prośrodowiskowe. Dachy naszych obiektów są przystosowane pod instalacje fotowoltaiczne, a minimum 8 proc. powierzchni stref dokowych pokrywają pasma świetlne, zwiększające transmisję światła do pomieszczeń i wpływające na oszczędność energii elektrycznej.

To oczywiście przykłady, ale pokazujące kierunek działań - w ich centrum znajdują się troska o klimat, efektywność kosztową i stabilność wszystkich procesów oraz operacji prowadzonych przez najemców. Efekt jest taki, że obecnie jesteśmy jedynym deweloperem przemysłowym w Europie, który cały portfel wybudowanych projektów certyfikował w systemie BREEAM, który jest jedną z najczęściej stosowanych w Europie metod oceny budynków pod kątem ich ekologiczności.

