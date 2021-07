Ceny nieruchomości. Jedna wypłata nie starcza nawet na metr mieszkania

W I kwartale tego roku powróciła „wysoka aktywność na rynku mieszkaniowym, po przejściowym spowolnieniu w 2020 r. wywołanym skutkami pandemii”. Wskazuje na to kilka czynników, przede wszystkim historycznie wielka sprzedaż mieszkań i rozpoczętych budów – wynika z analizy NBP o sytuacji na rynku nieruchomości.

Dostępność mieszkań

Opłacalna inwestycja

Rosnące ceny mieszkań na rynkach pierwotnych (głównie w stanie deweloperskim, tj. do wykończenia we własnym zakresie oraz kupowane z opóźnioną realizacją) przy wysokim popycie powodują też wysokie zainteresowanie nabywców tańszym rynkiem wtórnym, gdzie mieszkanie jest zazwyczaj gotowe do wprowadzenia się.Na rynku wtórnym także obserwowano wzrost cen ofertowych (RWO) i transakcyjnych (RWT) we wszystkich grupach miast. Wystąpiła jednak rozbieżność w tendencji cen RWT – najmniej mieszkania podrożały w Warszawie (o 1,3 proc.), wobec wzrostu o 6,3 proc. w sześciu pozostałych aglomeracjach. W tym drugim przypadku, w Poznaniu ceny RWT spadły o 1,2 proc.Z analizy wynika, że przeciętny mieszkaniec dużego miasta może kupić nadal niemal taki sam metraż mieszkania za jedną pensję. Tak wynika ze wskaźnika szacowanej dostępności mieszkań (opartego na przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw).W I kwartale br. wynagrodzenie mieszkańca aglomeracji wystarczało na nabycie 0,79 m kw. mieszkania, czyli „nieznacznie więcej” niż rok wcześniej, informują autorzy. Podkreślają natomiast, że było to o 0,31 m kw. (o 64 proc.) więcej, niż w III kwartale 2007 r., w którym wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań wykazał minimum.Patrz też: Na programy mieszkaniowe rząd przeznaczy dodatkowe 5 mld zł Natomiast „najwyższy w całym okresie transformacji był wskaźnik szacowanego maksymalnego dostępnego kredytu mieszkaniowego”. Oznacza to, że dla osób z przeciętną pensją miesięczną (według wskaźnika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw) wspomagających się 25-letnim kredytem mieszkaniowy, mieszkania stały się bardziej dostępne.Było to pochodną rosnącego (nominalnie) wynagrodzenia gospodarstw domowych oraz niskich stóp procentowych kredytów.Aktualny poziomu stawek czynszów w najmie długoterminowym (średni w 7 największych miastach, włącznie z Warszawą) wskazał w I kwartale niższy poziom wskaźnika opłacalności najmu mieszkań, niż rok wcześniej.Nadal jednak inwestycja mieszkaniowa (nie uwzględniając kosztów transakcyjnych) była konkurencyjna na tle oprocentowania lokat bankowych, inwestycji w 10-letnie obligacje skarbowe, bądź w nieruchomości komercyjne.Przyjmują, że wartości powyżej 0 oznaczają większą opłacalność inwestycji w mieszkanie na wynajem osobom trzecim od lokowania kapitału w innych inwestycjach, inwestycja ta jest o 4,1 pp bardziej opłacalna niż oprocentowanie depozytów (rok temu ok. 4,5 proc.).