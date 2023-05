Ceny produkcji budowlano-montażowej rosną wolniej

Ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2023 r. w stosunku do IV kwartału 2022 r. wzrosły o 1,7 proc. - wynika z najnowszych danych GUS.

Oznacza to wyhamowanie dynamiki wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej. W IV kwartale 2022 r. w stosunku do III kwartału 2022 r. wzrosły o 3,2 proc. W III kwartale 2022 wzrost ten wyniósł 3,5 proc., w II kwartale 2022 było to 4 proc., a w I kwartale 3,4 proc.

- Obawiam się bardzo ostrej walki cenowej w kolejnych kwartałach, co później może się przełożyć na turbulencje w realizacji kontraktów - powiedział w rozmowie z WNP.PL Wojciech Trojanowski, członek zarządu firmy budowlanej Strabag.

