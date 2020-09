Ceny w budownictwie wciąż rosną. Jeszcze tylko przez chwilę?

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w sierpniu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,6 proc., a w porównaniu z lipcem 2020 r. - o 0,3 proc. Patrząc jednak na sytuację m.in. w przetargach publicznych, trend wzrostowy może wkrótce zostać zahamowany.

Dodał, że to podobny mechanizm jak 5 czy 10 lat temu, gdy koniunktura na rynku budowlanym notowała spadki.- Wiemy, że jedyną strategią jest przeczekanie tej sytuacji i koncentracja na takich przetargach, które pozwalają wypracować marżę. Natomiast te firmy, które teraz będą pozyskiwać kontrakty po niskich cenach, za rok czy dwa poniosą straty. Koszty w budownictwie pozostają na stabilnym poziomie i nie widać obecnie przesłanek do tego, aby materiały czy robocizna miały być tańsze w nadchodzącej przyszłości - stwierdził prezes.Z kolei Artur Popko, wiceprezes Budimeksu, mówił w WNP.PL , że grupa z pewnym zaniepokojeniem obserwuje sytuację w przetargach publicznych, gdzie są składane oferty z cenami znacznie poniżej budżetu zamawiającego.- Często są one składane przez firmy z Chin czy Turcji, które dotychczas nie były obecne w Polsce i mogą nie mieć odpowiedniego rozeznania w realiach naszego rynku budowlanego - powiedział.Przyznał przy tym, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa budzi obawy w każdej firmie, także pod kątem tego, czy w pewnym momencie nie pojawią się trudności z finansowaniem inwestycji drogowych i kolejowych.- To może natomiast sprawiać, że firmy agresywniej ofertują w przetargach. Mamy nadzieję, że zamawiający będą dokładnie weryfikować złożone oferty, aby uniknąć podpisania kontraktów z wykonawcami, którzy następnie nie będą w stanie ich ukończyć - wskazał Popko.Na coraz zażartą walkę cenową o zlecenia na łamach WNP.PL zwracał uwagę także Wojciech Trojanowski, członek zarządu grupy Strabag w Polsce.- Zauważalna jest coraz większa walka cenowa, zarówno w dużych przetargach, jak i mniejszych zamówieniach lokalnych. Coraz więcej małych i średnich firm chce pozyskać zlecenia na tzw. „przeżycie” - podkreślał Trojanowski