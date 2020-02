Cerrad podłącza „kroplówkę” Ceramice Nowej Gali

Cerrad i Ceramika Nowa Gala zawarły umowy, które przewidują, że Cerrad będzie sprzedawać produkty giełdowej spółki, a jednocześnie zleci jej produkcję części własnych wyrobów. Pozwoli to zwiększyć przychody Ceramiki Nowej Gali oraz zagospodarować część jej niewykorzystywanych mocy wytwórczych.

Potrzeba głębokiej restrukturyzacji

- Zyskaliśmy kilka miesięcy, które dzięki współpracy z Cerradem będzie nam łatwiej przetrwać. Potrzebne są jednak głębsze i pilne działania restrukturyzacyjne. Funkcjonowanie Ceramiki Nowej Gali w dotychczasowej formule wyczerpało się, jest bowiem trwale nierentowne. Nie zapewni również wystarczających środków na spłatę kredytów - zaznacza Mariusz Mądry.Pod koniec listopada 2019 r. zarząd Ceramiki Nowej Gali zaprezentował plan działań, który zakłada, że Cerrad odkupi od spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa (oraz całe przedsiębiorstwo Ceramiki Gres), obejmujące działalność produkcyjną, sprzedażową i dystrybucyjną.Zarząd Ceramiki Nowej Gali zatrudnił renomowanego doradcę finansowego z tzw. wielkiej czwórki - firmę Deloitte - do sporządzenia tzw. fairness opinion. Łączna minimalna cena sprzedaży aktywów spółki została ustalona na 68 mln zł, co odpowiada górnemu pułapowi przedziału wartości godziwej określonemu przez Deloitte.Do przeprowadzenia transakcji potrzebna była również zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali. Stosowna uchwała została podjęta w grudniu ub.r., jednak została ona oprotestowana przez kilku akcjonariuszy mniejszościowych, a sąd nakazał wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozpatrzenia protestów.Cerrad to rozwijający się polski producent płytek gresowych i klinkierowych. W lipcu 2018 r. firma zakończyła budowę trzeciego, w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego w Starachowicach.W ramach inwestycji wartej blisko 120 mln zł powstała jedna z najbardziej zaawansowanych fabryk płytek ceramicznych na świecie, umożliwiająca m.in. produkcję płyt w unikalnym na polskim rynku formacie 3,2x1,6m. Łączne moce produkcyjne firmy wynoszą 12 mln m kw. płytek rocznie. W 2018 r. przychody firmy przekroczyły 250 mln zł.Zobacz także: Ruszają zapisy na akcje Ceramiki Nowej Gali w ponownym wezwaniu