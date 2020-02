Certyfikacja w budownictwie ma pomagać, a nie terroryzować

Wydłużanie cyklu życia budynków w imię filozofii zero waste nie oznacza budowania z gliny lub głazów. Nie wszystkie materiały muszą też mieć certyfikat „od kołyski do kołyski”. Certyfikacja ma pomagać, a nie terroryzować. Wystarczą dobre praktyki i kampania społeczna, która pokaże, że miarą długowieczności architektury jest jej zdolność do mądrej rearanżacji. Choć najlepiej tak projektować budynki, aby nigdy nie potrzebowały konwersji, ale jeśli już tak się stanie – były na nią gotowe.