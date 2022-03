Chcemy być liderem transformacji, blok w Jaworznie będzie gotowy za miesiąc

Rozmawiamy z prezesem Rafako, Radosławem Domagalskim-Łabędzkim.

– Wojna w Ukrainie ma wpływ na prawie wszystkie branże czy obszary życia publicznego i gospodarczego w naszym kraju. Skala tej wojny jest bezprecedensowa, od 70 lat Polska nie mierzyła się z takimi zagrożeniami, ryzykami, ale i kosztami.W oczywisty sposób energetyka - jako cześć infrastruktury krytycznej - jest częścią bezpieczeństwa narodowego. Część nośników surowców pochodzi z importu z Rosji, co w oczywisty sposób musi być "przeformatowane". To wszystko wpływa na całą branżę, także na wiodących graczy, w tym Rafako.To, co obserwujemy, to deklaracje o powrocie do utrzymania - przynajmniej części - mocy wytwórczych w konwencjonalnej energetyce. Coraz głośniej pojawiają się komentarze, że praca energetyki konwencjonalnej, zwłaszcza w przypadku Bloków 200+, będzie wydłużona. A jeżeli praca tych bloków będzie wydłużona, to czeka nas duży projekt modernizacyjny... Bloki te trzeba bowiem dostosować z całą elastycznością, sprawnością do warunków, co oznacza, że spółka będzie wiodącym podmiotem w tym zakresie.– Zgadza się. Pozwoliło nam to opracować unikatową technologię modernizacji tych bloków. Umożliwia ona dostosowanie bloków 200 MW do pracy w zmieniających się warunkach generacji mocy.Stworzyliśmy autorską technologię, która na rynku nie jest dostępna. Technologię, która - jak potwierdziły wyniki programu Bloki 200+ - może mieć istotny wkład w przeprowadzanie transformacji energetycznej. Dzięki temu wspomniane bloki 2będą mogły lepiej współpracować z OZE, zwiększy się ich sprawność i mogą stać się istotnym elementem regulacji systemu zaopatrzenia w energię.Pamiętajmy, że w Polsce pracuje wciąż blisko 50 bloków węglowych klasy 200 MW, głównie na węgiel kamienny, i że większość z nich może przejść modernizacje w naszej technologii. Decyzja o modernizacjach otworzy dla wykonawców rynek o wartości nawet kilku miliardów złotych.– Na pewno chcemy być liderem w branży wykonawstwa dużych instalacji energetycznych. I wiodącym dostawcą technologii do modernizacji ciepłownictwa. Branża ta wymaga gruntownego podejścia, zwłaszcza w zakresie dekarbonizacji.Wpisujemy się w logikę transformacji opartej na dekarbonizacji. Chcemy być liderem dostarczania technologii obniżających poziom emisyjności. To zaś oznacza dostarczanie rozwiązań wykorzystujących OZE, z pewnym elementem stabilizującym, opartym na źródłach węglowych lub gazowych - jako jednostkach rezerwowo-szczytowych.Co do zasady: chcemy być integratorem różnego rodzaju rozwiązań, które prowadzą do dekarbonizacji polskiej gospodarki.– Myślę, że Rafako potrzebuje kompetencji, które mieszczą się w logice transformacji energetyki.Jeżeli prawdą jest to, że w niedługim czasie zostaną ogłoszone finalne decyzje dotyczące uruchomienia polskiego programu jądrowego, będziemy musieli się wzmocnić kompetencyjnie, bo w oczywisty sposób żadna polska firma nie ma rozwiniętych kompetencji związanych z dużymi obiektami energetyki jądrowej.Podobnie zresztą z SMR-ami - liczymy, że będą się one upowszechniać z końcem dekady. W tym kontekście też będziemy musieli rozwijać kompetencje.– Chcemy być aktywnym uczestnikiem tego programu. Nie zapominajmy, że Rafako produkowało już elementy dla elektrowni jądrowych.Podpisane niedawno deklaracje o współpracy z zagranicznymi liderami w branży energetyki jądrowej pozwolą nam zdobywać nowe kompetencje, produkując nie tylko na potrzeby programu polskich elektrowni.Możemy być także dostawcą elementów ciśnieniowych dla reaktorów budowanych przez naszych partnerów w innych krajach.– Jasnym jest, że każda grupa kapitałowa dąży do wykorzystania synergii wewnętrznych. To wszystko musi mieć jednak wspólny mianownik, jakim jest rynkowość, także procesów wewnętrznych.Tak czy owak priorytetem spółki jest to, by mieć ofertę konkurencyjną kosztowo, technologicznie i cenowo. Wtedy rynki - zarówno wewnętrzny, jak i przede wszystkim zewnętrzny - będą dostępne dla spółki.– Przede wszystkim jesteśmy spółką technologiczną. Rafako wypracowało własne technologie. Jesteśmy w posiadaniu unikatowych kompetencji w dziedzinie modernizacji całego ytwarzania konwencjonalnego w Polsce. Jesteśmy w stanie unowocześniać i uelastyczniać prace bloków 200+.Nie da się ukryć, że jesteśmy jedyną polską firmą, która potrafiła skutecznie zakończyć tak dużą inwestycję, jaką jest oddanie całego bloku Jaworzno 910. Do tej pory tego typu kompetencje pozostawały całkowicie poza zasięgiem polskich firm.Rafako było w stanie zakończyć inwestycję wartą 4,5 mld zł. Co ważniejsze, to najnowocześniejszy blok tej klasy w Europie. Kompetencje w integracji tych wszystkich obszarów pozwolą nam dalej odgrywać rolę generalnego wykonawcy i dostawcy technologii na tego typu obiektach.– Z największymi problemami już się na szczęście rozprawiliśmy. Zawarliśmy skutecznie układ, który jest realizowany, czyli zredukowaliśmy wierzytelności, i rozłożyliśmy w terminie ich spłatę. A to był duży balast dla firmy... Poprawiliśmy też realizację projektów – w tej chwili realizujemy wszystkie o czasie, bez żadnych kar umownych.W nowy etap wejdziemy w ramach nowej struktury właścicielskiej, bez wszystkich obciążeń z przeszłości.– W biznesie, jaki prowadzi nasza firma, czyli duże wykonawstwo, możliwości gwarancyjne są istotnym czynnikiem. W tej mierze na pewno będziemy potrzebować wsparcia nowego inwestora. Dzięki temu będziemy też konsekwentnie redukować nasze zadłużenie, które pozostało po układzie. Dałoby to spółce znaczące korzyści.Rafako jest już dziś w stanie samodzielnie funkcjonować; wszystkie problemy płynnościowe są przeszłością.– Spółka jest bardzo transparentna w swoim przekazie i wszyscy inwestorzy bardzo dobrze wiedzą, co było dla nas priorytetem... Podpisanie aneksu w Jaworznie definitywnie zamknęło największy problem w tym zakresie. Również na innych kontraktach zawarliśmy lub procedujemy porozumienia.Dlatego nie widzę warunków, które byłyby obarczone dużym ryzykiem ich niespełnienia. Na obecnym etapie przestrzeń do nieprzyjemnych niespodzianek jest bardzo ograniczona.– Zgodnie z harmonogramem. W tym momencie wszystko jest realizowane zgodnie z terminami.– Jeżeli nic nieprzewidzianego się nie wydarzy, za miesiąc blok będzie zsynchronizowany z krajowym systemem elektroenergetycznym.