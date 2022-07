China Evergrande zaprezentuje plan spłaty 300 mld dolarów długu

W marcu tego roku największy chiński deweloper China Evergrande nie był w stanie spłacić 22,7 miliardów dolarów długów i odsetek od obligacji dla zagranicznych wierzycieli spółki. Wówczas opublikowano komunikat, z którego wynikało, że do końca lipca 2022 roku przedstawiony zostanie plan restrukturyzacji zadłużenia i strategia spłaty zobowiązań.

China Evergrande ma do końca tego tygodnia ogłosić plan restrukturyzacji zadłużenia, który określi przyszłość spółki i doprowadzi do ewentualnego odsunięcia widma bankructwa. Obecny poziom zadłużenia szacowany jest na ponad 300 miliardów dolarów i to oznacza, że wiele razy przekracza dostępne aktywa i gotówkę zgromadzoną na kontach bankowych.

Firma od kilku tygodni nie płaci dostawcom i wykonawcom robót budowlanych, ani nie spłaca zobowiązań wobec wierzycieli. Dodatkowym problemem są warunki makroekonomiczne w Chinach, gdzie odczuwalne jest spowolnienie gospodarcze, które szczególnie jest poważne w sektorze budowlanym i deweloperskim.

Wierzyciele z coraz większym zaniepokojeniem czekają na propozycje układowe ze strony spółki spodziewając się przy tym, że rząd chiński nie będzie chciał doprowadzić do upadku największego gracza na rynku mieszkaniowym.

W maju planowano rozwiązanie polegające na spłacie 19 miliardów dolarów zadłużenia wobec zagranicznych wierzycieli w ratach i udziałach w dwóch spółkach zależnych, notowanych na giełdzie w Hongkongu. Pytanie, co zaproponuje teraz zarząd spółki. W ciągu najbliższych dni mają też zostać przedstawione propozycje restrukturyzacji zobowiązań w juanach i harmonogram spłaty przeterminowanych zobowiązań dla chińskich banków i dostawców.

