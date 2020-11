Chińczycy już budują drogę S14. Teraz liczą na autostradę A2

Chińska firma Stecol, generalny wykonawca drugiego odcinka S14 - zachodniej obwodnicy Łodzi, rozpoczęła układanie na trasie pierwszych fragmentów nawierzchni asfaltowej.

Chiński smok wchodzi na polskie budowy. Musimy się z tym oswoić

Stecol podał, że po uzyskaniu decyzji ZRID, w okresie największego natężenia prac, na placu budowy pracować będzie nawet kilkaset osób.Aktualnie w biurze budowy w Zgierzu pracuje ponad pięćdziesiąt osób, kolejnych osiemdziesiąt przebywa na placu budowy. Park maszynowy liczy przeszło sześćdziesiąt maszyn (spycharki, walce, koparki, jednostki transportowe).Firma podpisała też niedawno umowy z władzami Zgierza, dzięki czemu możliwy jest ruch ciężkiego sprzętu i pojazdów przewożących materiały budowlane.- Położenie odcinka asfaltu ma dla nas nie tylko formalny, ale i symboliczny wymiar. Mamy świadomość, że to pierwsza chińska inwestycja drogowa, jaka powstaje w Polsce od dłuższego czasu, wszyscy więc interesują się postępem prac - zaznaczył Karmasz.Stecol podkreślił, że budowa S14 to pierwszy projekt drogowy w Polsce, ale firma obecna jest w szeregu innych inwestycji infrastrukturalnych.Firma należy do grupy PowerChina, której spółki realizowały w Polsce wielkoskalowe projekty hydrotechniczne, a obecnie kończą budowę linii elektroenergetycznej 400 kV. Natomiast w czerwcu tego roku Stecol, jako jeden z konsorcjantów, pozyskał kontrakt kolejowy na trasę Rail Baltica na odcinku Czyżew-Białystok o rekordowej wartości ponad 3,3 mld zł.Stecol przypomniał, że ponad rok temu złożył również najtańszą ofertę na budowę odcinka autostrady A2 Groszki-Gręzów pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Kontrakt na realizację tej budowy nie został jeszcze podpisany wskutek wykluczenia oferty oraz braku wyboru wykonawcy przez GDDKiA. W tej sprawie już dwukrotnie (w maju i wrześniu) Krajowa Izba Odwoławcza przyznawała rację Stecol.- Czekamy cierpliwie. S14 pokazuje, że wszystkie obawy dotyczące naszej obecności na polskim rynku są nieuzasadnione. Zbudowaliśmy silny zespół drogowy oparty na doświadczonych menadżerach, podwykonawcy sami zgłaszają chęć współpracy z nami, inwestycję realizujemy zgodnie z harmonogramem, konsekwentnie rozbudowujemy park maszynowy - skomentował Karmasz.- Wierzę, że za chwilę będziemy z niego korzystać również przy budowie A2. Polski rynek jest dla nas ważny i perspektywiczny, a obecność tutaj zaplanowana jest na lata - podsumował.Firmy budowlane z Chin od wielu lat są już obecne w Polsce, a ostatnio zaczynają pozyskiwać coraz większe kontrakty drogowe i kolejowe. Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, w rozmowie z portalem WNP.PL zwraca uwagę, że nasz rynek szturmują nie tylko największe grupy budowlane świata. Chińczycy przejmują też zachodnie koncerny już w Polsce zakorzenione.