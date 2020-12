Chińczycy wygrali przetarg na budowę autostrady A2 za pół miliarda złotych

Oferta chińskiej firmy Stecol została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę ostatniego fragmentu autostrady A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce.

Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów o długości ok. 13 km. Firma z Chin zaproponowała najniższą cenę - ponad 530,8 mln zł.

Jak poinformowała rzeczniczka oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska, zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 13 km autostrady A2.

Ma to być dwujezdniowa droga, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Powstaną też drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pod koniec września 2019 r. GDDKiA ogłosiła przetarg, a w grudniu tego samego roku otworzone zostały oferty. Najniższą złożyła firma z Chin - Stecol Corporation. Jednak - jak wyjaśniła rzeczniczka - wykonawca ten został wykluczony z postępowania, ponieważ - według GDDKiA - nie było pewności, że firma ta należycie wykona zadanie.

Stecol odwołał się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO nakazało GDDKiA przywrócić ofertę. Po ponownie przeprowadzonym badaniu oraz przesłaniu wyjaśnień wykonawcy, uznano, że spełnia on warunki postępowania.



Trwają też przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. Dla ok. 32-kilometrowego odcinka trwa proces odbiorowy koncepcji programowej. "Po pozyskaniu finansowania niezwłocznie przystąpimy do dalszych prac związanych z realizacją zadania" - zapowiedziała Tarnowska.



Przypomnijmy, że niedawno Stecol, generalny wykonawca drugiego odcinka S14 - zachodniej obwodnicy Łodzi, informował, że rozpoczął układanie na trasie pierwszych fragmentów nawierzchni asfaltowej.