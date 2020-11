Chiny wybudują najdłuższy na świecie podmorski tunel dla kolei dużych prędkości

W poniedziałek 2 listopada zatwierdzono projekt budowy pierwszego w Chinach podmorskiego tunelu kolei dużych prędkości we wschodniej prowincji Zhejiang. Tunel kosztować ponad 4 miliardy dolarów.

Gazeta cyfrowa The Paper podaje, że budowa podmorskiego tunelu Jintang rozpocznie się w tym roku, a zakończenie całego projektu zajmie od sześciu do siedmiu lat.



Tunel o długości 16,2 km będzie najdłuższym na świecie podmorskim tunelem dla kolei dużych prędkości. Połączy wyspę Zhoushan Jintang z obszarem przybrzeżnym Ningbo. Jego maksymalna głębokość wyniesie 78 metrów, a średnica 14 metrów.



Czytaj też: Rosjanie projektują pociąg dużych prędkości



Grupa wysp Zhoushan w prowincji Zhejiang jest bardzo popularna wśród turystów ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę hotelową i czyste plaże. Obecnie można się do nich dostać samochodem przez most lub samolotem.



Po ukończeniu tunelu pociągi jadące z prędkością 250 km/godz. dotrą z Ningbo do Zhoushan w zaledwie 30 minut. Obecnie trasa zajmuje ok. 1,5 godziny.

Czytaj też: Węgrzy chcą połączyć Budapeszt i Warszawę szybką koleją



Podczas budowy wykorzystany będzie oparty na sztucznej inteligencji system zarządzania eksploracjami geologicznymi - przejmie on funkcję monitorowania procesu wiercenia. Dzięki temu wykonawca będzie mógł realizować zdalny nadzór i skutecznie unikać ryzyka wybuchu epidemii na placu budowy.