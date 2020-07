Co dzieje się na budowie przekopu Mierzei Wiślanej? Zobacz najnowsze wideo

W miejscu przyszłego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną trwają intensywne prace; m.in. budowa śluzy, umacnianie skarp i wykonanie nasypów - poinformował Urząd Morski w Gdyni.

Jak podano w komunikacie, aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej na nasadach falochronów zachodniego i wschodniego zakończono montaż specjalistycznych kleszczy i ściągów.

Na zasadniczej części falochronu zachodniego rozpoczęło się pogrążanie ścianki szczelnej.

W rejonie nabrzeża południowego toczą się roboty pogłębiarskie.

Intensywne prace trwają w miejscu przyszłego kanału żeglugowego. Powstają wykopy na potrzeby pogrążania ścianki szczelnej, toczą się też prace w obrębie śluzy i bram śluzy. W tym obszarze wykonywane są też nasypy i umocnienia skarp.

Wykonano już fundamenty i rozpoczęto prace konstrukcyjne przy powstającym budynku bosmanatu.

Prace toczą się także od strony Zalewu Wiślanego, gdzie powstaje sztuczna wyspa. Według Urzędu Morskiego, wyspa o powierzchni ok. 181 ha i objętości ok. 9,2 mln m sześc. będzie zagospodarowana w sposób, który wzbogaci siedliska obszarów Natura 2000.



Obecnie realizowany etap inwestycji pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, budowę nowego układu drogowego z obrotowymi mostami o konstrukcji stalowej, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą; budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym.

Przygotowywane są dwa kolejne etapy inwestycji, czyli pogłębienie rzeki Elbląg wraz z modernizacją brzegów i budową mostu w Nowakowie oraz pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,88 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany - 10,176 km; rzekę Elbląg - 10,381 km; pozostałe 2,323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego), a jej głębokość to 5 m.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Docelowo ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix.