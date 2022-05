Compremum stawia na magazynowanie energii i to się opłaca

Giełdowa Grupa Compremum może być zadowolona z wyników osiągniętych w 2021 roku. Zakupiła ona już 8,4 ha w gminie Kleszczów pod Bełchatowem, aby wraz z z singapurskim partnerem wybudować tam w pierwszą w Polsce fabrykę zaawansowanych technologicznie systemów magazynowania energii (inwestycja warta około 255 mln zł). Jest to również krok w kierunku uniezależniania się Europy od gotowych rozwiązań dalekowschodnich.







Grupa Compremum jest aktywna w obszarze projektów OZE i przemysłu kolejowego (modernizacje i remonty wagonów), a także zbudowała już silną pozycję w zakresie produkcji drewnianych okien i drzwi (fabryka w Słonawach pod Poznaniem) oraz budownictwa specjalistycznego (kontrakt GSM-R dla PKP PLK o wartości 721 mln zł).

Compremum opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2021.

Miniony rok był nie tylko czasem budowy transparentnej struktury holdingowej i intensywnej pracy w ramach dotychczasowej działalności, ale również przełomowym okresem w zakresie nowych segmentów biznesowych: przemysłu kolejowego i OZE (farmy PV, fabryka ogniw Li-Ion i magazyny energii). Finalnym akcentem transformacji grupy oraz skokowego wzrostu potencjału biznesowego była symboliczna zmiana nazwy (dawniej Pozbud SA).

Rok 2021 zapisał się jako historyczny dla Grupy Compremum z uwagi na przekroczenie progu 200 mln zł rocznych przychodów ze sprzedaży. Pozwoliło to na wypracowanie 26 mln zł zysku netto i utrzymanie bezpiecznych wskaźników finansowych.

Nowe projekty - nowe możliwości

Zwiększenie przez grupę przychodów w roku 2021 w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego wynikało między innymi ze zwiększenia przychodów z tytułu działalności segmentu stolarki otworowej, która wygenerowała marżę brutto na sprzedaży równą 11,6 proc. oraz ze zwiększenia przerobów handlowych i kontraktowych z realizowanego przez Grupę kontraktu w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach NPW ERTMS". W roku 2021 przychody wypracowane przez Grupę z wyżej wymienionego projektu wyniosły 153 mln zł.

- Za nami rok intensywnej pracy, realizacji ambitnych wyzwań, ale również kontynuowania reorganizacji części struktur, co zapewnia spójny podział funkcji biznesowych oraz alokacji ryzyk z nimi związanych - podkreśla Łukasz Fojt, prezes zarządu Compremum SA. - Zmiany te nie tylko pozwalają ugruntować pozycję naszych spółek w branży inżynieryjno-budowlanej, kolejowej, OZE czy stolarki otworowej, ale również - co ważne dla akcjonariuszy - zapewnią transparentność wyników finansowych realizowanych przez poszczególne segmenty działalności. Daje nam to silne podstawy do budowania długoterminowego wzrostu wartości - dodaje Łukasz Fojt.

Rok 2021 przyniósł odwrócenie wcześniejszych trendów deflacyjnych, z korzystnymi niskimi cenami surowców energetycznych i energii, a sytuację zdynamizował kryzys logistyczny poważnie zaburzający łańcuchy dostaw.

Grupa Compremum, podobnie jak również inne podmioty gospodarcze, odczuła znaczący wzrost cen zakupu surowców i podstawowych materiałów we wszystkich segmentach działalności, a także niekorzystną sytuację na rynku pracy i zauważalny wzrost wynagrodzeń.

- W obliczu tych wyzwań i zagrożeń kluczowym elementem osiągania celów strategicznych stało się przywiązanie uwagi nie tylko do standardowej identyfikacji i oceny ryzyk, ale także do określenia wzajemnego ich powiązania, jak również monitorowania na bieżąco zachowania dostawców, klientów oraz, co oczywiste, konkurencji - wskazuje Fojt. - Wykazaliśmy się dużą przezornością, stawiając na zwiększenie kompetencji zarządzania realizacją projektów oraz poprawę procesu ofertowania i budżetowania. Dzięki temu nasz zespół zakupowy zabezpieczył oferty od dostawców na komponenty niezbędne do efektywnej ekonomicznie realizacji kontraktów będących w toku - zaznacza Fojt.

W roku 2021 Grupa Compremum koncentrowała się na realizacji flagowego projektu - kontraktu GSM-R (łączna wartość 721 mln zł) dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach segmentu budownictwa infrastrukturalnego. Kontrakt ten ma istotny wpływ na stabilizację wyników finansowych Grupy, a uzyskane referencje są solidną podstawą do kontynuowania aktywności biznesowej na rynku infrastruktury światłowodowej.

Z kolei w drugiej połowie roku Grupa Compremum zintensyfikowała działania w obszarze energetycznym, zawierając z Durapower Holdings z siedzibą w Singapurze oraz z krakowskim Elmodisem porozumienie w zakresie podjęcia wspólnego uruchomienia produkcji baterii litowo-jonowych na terenie Polski oraz możliwości i zasad zastosowania produktów przy wdrożeniu procesów zarządzania bateriami i energią ze źródeł rozproszonych.

- Realizacja tego projektu przez spółkę zależną Faradise SA będzie mieć kluczowy wpływ na rozwój działalności Grupy w branży odnawialnych źródeł energii. W grudniu ubiegłego roku Zarząd Łódzkiej SSE wydał spółce zależnej pozytywną decyzję o wsparciu tej inwestycji, uwzględniającą wartość kosztów kwalifikowanych do kwoty prawie 255 mln zł, co obrazuje skalę przedsięwzięcia - komentuje Łukasz Fojt.

Aktywni w wielu obszarach

W październiku 2021 roku w skład Grupy w segmencie OZE weszła - poprzez dokonaną akwizycję - Elektrociepłownia Ptaszkowice Sp. z o.o., która uzyskała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy maksymalnej do 6,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Jednocześnie spółka ta prowadzi postępowanie administracyjne, mające na celu uzyskanie decyzji w zakresie pozwolenia na rozbudowę inwestycji na sąsiadujące nieruchomości do maksymalnej mocy 35 MW.

Również w drugiej połowie 2021 roku Grupa Compremum zawarła pierwsze kontrakty konsorcjalne w segmencie kolejowym - na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A LUX, a kolejne postępowania przetargowe są w toku. Przemysł kolejowy, podobnie jak rynek magazynów energii, to rynki mające wielomiliardowe potencjały sprzedażowe.

W ramach budowania holdingowej struktury grupy, z przejrzystym podziałem osiąganych wyników i przypisanych ryzyk, segment stolarki otworowej został wydzielony ze spółki-matki do spółki celowej Fabryka Slonawy. Formalnie nastąpiło to z początkiem bieżącego roku, podobnie jak rejestracja zmiany nazwy z Pozbud na Compremum.

- Przed nami kolejne wyzwania i plany, jeszcze bardziej ambitne, wymagające jeszcze większej determinacji. Niestety, dochodzi właśnie do kumulacji negatywnych zdarzeń istotnych dla globalnej logistyki, bowiem poza wojną w Ukrainie mamy zaostrzenie polityki Chin wobec COVID-19, narastającą presję inflacyjną i czynniki z nią powiązane - ocenia Fojt. Wiemy jednak, że podołamy dalszemu rozwojowi i konkurowaniu na wymagających rynkach, między innymi dzięki kompetentnym i zaangażowanym pracownikom, tworzącym silne zespoły i zdeterminowane grupy projektowe - dodaje.

Compremum SA (do 3 stycznia 2022 roku Pozbud SA) to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Grupa, która prowadzi działalność operacyjną w czterech segmentach: budownictwo teletechniczne (flagowy kontrakt konsorcjalny: budowa sieci światłowodowej dla PKP PL; wartość kontraktu: 721 mln zł); stolarka otworowa; odnawialne źródła energii oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią; przemysł kolejowy - modernizacja wagonów kolejowych. Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

Czytaj także: Compremum zastąpiło Pozbud. Nowa nazwa, zmiany w holdingu

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl