Compremum wybuduje rurociągi solanki za niemal 200 mln zł

Poznańska spółka Compremum podpisała umowę ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” z Grupy Kapitałowej Orlen. Zbuduje rurociągi solanki w rejonie Broniewic. Budowa potrwa ponad rok.

Umowa obejmuje realizację dwóch zadań, w których Compremum będzie generalnym wykonawcą. Pierwsze z nich to budowa rurociągu solanki z komory zasuw w Broniewicach do KS i PMRiP Góra, drugim zaś jest budowa rurociągu solanki z KS "Mogilno" do komory zasuw w Broniewicach.

Wynagrodzenie spółki za pierwsze zadanie wyniesie 86,39 mln zł netto, a za drugie 68,595 mln zł netto. W sumie wynagrodzenie netto wyniesie 154,985 mln zł, a brutto 190,65 mln zł.

Na zrealizowanie zadań spółka ma 457 dni kalendarzowych.

Compremum to grupa kapitałowa wywodząca się od spółki wytwarzającej stolarkę otworową, sprzedawaną W Polsce, Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Grupa działa obecnie na rynku usług budowlanych, deweloperskim i kolejowym. Podejmuje także działania zmierzające do pozyskania zleceń w segmencie odnawialnych źródeł energii.

- Realizujemy nasz flagowy kontrakt konsorcjalny budowy sieci światłowodowej dla PKP PLK, niedawno otworzyliśmy eksport usług budowlanych poprzez umowę na budowę fabryki pieczarek w Grecji, a kontrakt, jaki zrealizujemy dla IKS „Solino” potwierdza naszą pozycję rynkową i potencjał rozwoju działalności w obszarze budownictwa specjalistycznego – wskazuje Łukasz Fojt, wiceprezes Compremum.

