Compremum zastąpiło Pozbud. Nowa nazwa, zmiany w holdingu

Notowana na rynku głównym GPW spółka Pozbud zmieniła już formalnie nazwę na Compremum. Uchwała grudniowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, potwierdzona właśnie przez KRS, jest jednym z elementów wewnętrznej reorganizacji holdingu. Rozpoczęta w 2020 roku rynkowa ekspansja spowodowała, że spółka, znana głównie z działalności produkcyjnej, stała się spółką-matką grupy kapitałowej, tworzonej przez podmioty działające w branży budownictwa specjalistycznego, przemysłu kolejowego, OZE oraz stolarki otworowej.

W segmencie kolejowym spółka, w konsorcjum z partnerem branżowym, podpisała pierwsze umowy z PKP Intercity na modernizację 14 wagonów (wartość kontraktu 70,6 mln zł).

W segmencie OZE Grupa Compremum rozwija farmę fotowoltaiczną o mocy 6,6 MW i podjęła działania zmierzające do rozbudowy tej inwestycji do 35 MW (w weryfikacji są kolejne lokalizacje).

Compremum (do 3 stycznia 2022 roku Pozbud) to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Od 2008 roku jest notowana na rynku głównym GPW.

Grupa Compremum znana jest przede wszystkim w branży specjalistycznych prac budowlanych (prowadzony kontrakt GSM-R o wartości 721 mln zł) i stolarki otworowej (fabryka w Słonawach). W ostatnim czasie stawia jednak mocniej na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności – modernizacji wagonów kolejowych oraz OZE.

Konsorcjum kolejowe





- Zreorganizowaliśmy grupę kapitałową, zmieniliśmy charakter firmy i rozszerzyliśmy zakres działalności o modernizację wagonów kolejowych oraz sektor OZE. Umacniamy także naszą obecność na rynkach zagranicznych. To wszystko sprawia, że wcześniejsza nazwa stała się mocno nieadekwatna do naszej obecnej pozycji na rynku, a tym bardziej w odniesieniu do naszych ambitnych planów rozwojowych – wyjaśnia powody zmiany nazwy Łukasz Fojt, prezes zarządu Compremum.



Czytaj: W segmencie kolejowym spółka, w konsorcjum z partnerem branżowym, podpisała pierwsze umowy z PKP Intercity na modernizację 14 wagonów (wartość kontraktu 70,6 mln zł). Zarząd został też wzmocniony przez Pawła Piotrowskiego, doświadczonego menedżera przemysłu kolejowego. Kolejne postępowania są procedowane, a plan rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030 zakłada inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł.- Zreorganizowaliśmy grupę kapitałową, zmieniliśmy charakter firmy i rozszerzyliśmy zakres działalności o modernizację wagonów kolejowych oraz sektor OZE. Umacniamy także naszą obecność na rynkach zagranicznych. To wszystko sprawia, że wcześniejsza nazwa stała się mocno nieadekwatna do naszej obecnej pozycji na rynku, a tym bardziej w odniesieniu do naszych ambitnych planów rozwojowych – wyjaśnia powody zmiany nazwy Łukasz Fojt, prezes zarządu Compremum.Czytaj: Pozbud buduje zakład produkcji ogniw i baterii litowo-jonowych

Partner z Singapuru

W segmencie OZE Grupa Compremum rozwija farmę fotowoltaiczną o mocy 6,6 MW i podjęła działania zmierzające do rozbudowy tej inwestycji do 35 MW (w weryfikacji są kolejne lokalizacje), a także zawarła porozumienie, co do budowy w Polsce fabryki magazynów energii dla odbiorców europejskich. W tym celu pozyskała partnera działającego globalnie, singapurską firmę technologiczną Durapower oraz specjalizującą się w rozwiązaniach typu Industrial Internet of Things (IIoT) firmę Elmodis. Budowa fabryki ogniw, baterii i magazynów energii o wartości nawet 255 mln zł otrzymała w ostatnich dniach pozytywną decyzję o wsparciu przez Łódzką Specjalną Strefę Inwestycyjną.



- Szukając odpowiedniej nazwy zależało nam na skojarzeniach z naszym zespołem ekspertów, z wysokimi kompetencjami, nowoczesnością, efektywnością. Chcieliśmy również podkreślić, że jesteśmy godni zaufania, a nasza marka jest gwarancją najwyższych standardów i jakości. W rezultacie wybraliśmy nazwę Compremum, która nawiązuje do francuskiego pojęcia oznaczającego zrozumienie. Podkreślamy tym również dążenie do dopasowania naszych propozycji względem wymagań, oczekiwań i potrzeb naszych partnerów i klientów – komentuje prezes Fojt.

Zmiany właścicielskie

Compremum (do 3 stycznia 2022 roku Pozbud) to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl