Coraz bliżej budowy S11 w Wielkopolsce

Postępują prace nad zatwierdzeniem przebiegu nowej drogi ekspresowej S11 Jarocin - Ostrów Wielkopolski – informuje GDDKiA.

GDDKiA złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla 49-kilometrowego odcinka S11 od Jarocina do Ostrowa Wielkopolskiego.

Postępowanie zmierza ku zatwierdzeniu przebiegu nowej drogi ekspresowej.

GDDKiA podaje, że w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne wskazano najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy, to wariant 4. We wniosku o uzyskanie DŚU skierowanym do RDOŚ wskazano go jako preferowany.

Dyrekcja przypomina, że dla siedmiu odcinków S11 prowadzi prace przygotowawcze. Dla dwóch odcinków: Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz Ostrów Wielkopolski - Kępno wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla czterech: Szczecinek - Piła, Ujście - Oborniki, Kórnik - Jarocin oraz Jarocin - Ostrów Wielkopolski procedura uzyskania DŚU trwa. W tym roku będzie jeszcze wniosek o uzyskanie DŚU dla odcinka Piła - Ujście.

