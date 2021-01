Coraz bliżej do budowy pięciu odcinków drogi ekspresowej S11

Decyzje środowiskowe ws. budowy pięciu odcinków drogi ekspresowej S11 pomiędzy Poznaniem a Piłą (woj. wielkopolskie) powinny zostać wydane od III kwartału tego roku do III kwartału 2022 r. – poinformował w czwartek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Odpowiadając w Sejmie na pytanie pilskiej posłanki PiS Marty Kubiak o aktualny stan przygotowań do budowy S11 pomiędzy Poznaniem a Piłą, wiceminister infrastruktury podkreślił, że powstanie tej trasy jest bardzo istotne, "bowiem znacznie usprawni ruch odbywający się na kierunku południkowym w zachodniej części Polski".

Weber zaznaczył, że budowa S11 znalazła się w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). "Obecnie dla odcinka S11 pomiędzy Poznaniem a Piłą prowadzone są prace studialne, mające na celu przeanalizowanie oraz zarekomendowanie wariantów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ta decyzja jest jednym z kluczowych elementów procesu inwestycyjnego" - podkreślił.

Dodał, że wszystkie umowy z wykonawcami prac przygotowawczych dla S11 na odcinku Poznań-Piła zostały podpisane w latach 2018-2020. Weber poinformował, że dla fragmentu S11, który ma być ok. 9 km obwodnicą Piły, "trwają prace przygotowawcze i projektowe". "Przewidywany termin uzyskania decyzji środowiskowych, czyli wybór wariantu do realizacji, to trzeci kwartał przyszłego roku" - przekazał wiceminister.

Wskazał, że dla obwodnicy Ujścia, która według szacunków ma mieć długość 15 km, przewidywany termin uzyskania decyzji środowiskowej to trzeci kwartał 2022 r. "Odcinek Ujście-Oborniki o długości około 50 km - trwają prace przygotowawcze. Przewidywany termin uzyskania decyzji środowiskowej to pierwszy kwartał 2022 r." - wyliczał polityk.

Weber poinformował, że 22 grudnia ub. roku złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej ws. budowy 14 km obwodnicy Obornik i 9 km odcinka drogi ekspresowej pomiędzy Poznaniem a Obornikami. W obu przypadkach resort infrastruktury spodziewa się otrzymania decyzji w trzecim kwartale tego roku.

Wiceminister zaznaczył, że na realizację harmonogramu prac przygotowawczych mogą wpłynąć protesty społeczne czy odwołania od decyzji administracyjnych. "Mam nadzieję, że takie problemy nie wystąpią i te harmonogramy zostaną zrealizowane" - powiedział.

"Realizacja całej S11 usprawni połączenie regionu aglomeracji śląskiej przez województwo wielkopolskie z miejscowościami leżącymi na północy Polski. S11 obok kończonej obecnie autostrady A1 i drogi ekspresowej S7 będzie kolejną drogą o wysokich parametrach technicznych, która połączy południe Polski z północą" - zaznaczył Weber.