Coraz bliżej do rozbudowy autostrady A4 i budowy nowego odcinka drogi S5

Pięć firm chce opracować dokumentację projektową przebudowy dolnośląskiego odcinka autostrady A4 i budowy trasy S5 w nowym korytarzu pomiędzy Sobótką a Bolkowem. Komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji tych ofert - podała GDDKiA.

Dolnośląski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował w komunikacie, że we wtorek otwarto oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. Wartość ofert waha się od ok. 10,8 mln zł do 14,8 mln zł. Kwota, jaką GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi ok. 12,4 mln zł.

"Otwarte dziś oferty dotyczą ok. 36 km autostrady A4, która zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie do dwóch jezdni wyposażonych w trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni autostrady równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejącej" - napisano w komunikacie.





Jak podano, 26 lutego 2021 r. otwarto też oferty na opracowanie dokumentacji dla budowy/rozbudowy A4 dla odcinka Legnica Południe - Wrocław Wschód/ Stary Śleszów i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków. Te oferty dotyczą ok. 80 km A4 i ok. 50 km S5. Wartość ofert waha się od ok. 28 mln zł do prawie 76 mln zł. Kwota, jaką GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi ok. 50 mln zł.

Najwyższą przedstawiła firma Mosty Katowice - 75,9 mln zł, a pozostałe: Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa - 49,1 mln zł, Trakt Sp.z o.o. - 36,1 mln zł, Konsorcjum Multiconsult Polska i Ivia S.A. - 28,7 mln zł.



Autostrada A4 na terenie Polski ma ok. 666 km długości, tym samym jest najdłuższą autostradą w naszym kraju. Dolnośląski odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej o długości ok. 105 km został wybudowany w latach 30. XX wieku, co sprawia, że jest najstarszym odcinkiem autostradowym w naszym kraju. Na niektórych fragmentach trasa nie spełnia wymogów autostrady z powodu braku pasa awaryjnego.