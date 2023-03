Coraz bliżej pełnej obwodnicy drogowej w Krakowie

Trwa budowa dróg ekspresowych S7 Widoma - Kraków i S52 Modlnica - Kraków Mistrzejowice. Zakończenie tych inwestycji domknie obwodnicę drogową, tzw. ring wokół Krakowa.

Obie trasy mają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak podaje GDDKiA, budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52 przekroczyła już półmetek, a na budowie S7 zaawansowanie prac wynosi ponad 25 proc.

„Obie inwestycje są realizowane w wymagającym, zurbanizowanym terenie – z gęstą siecią dróg lokalnych, linii kolejowych i różnego rodzaju infrastruktury technicznej. Dlatego też zaplanowano na ich trasie wyjątkowo dużo, bo aż 50 obiektów inżynierskich, w tym dwa tunele” – zwraca uwagę GDDKiA.

S7 Widoma - Kraków Nowa Huta. Zaawansowanie prac to 25 proc.

Umowę z wykonawcą, konsorcjum firm Gülermak, Gűlermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhűt i Mosty Łódź, podpisano 15 lipca 2021 r. Umowa obejmuje kontynuację projektowania trasy i jej budowę. Stan zaawansowania prac w połowie marca 2023 roku wynosi ok. 26 proc. Trasa ma długość 18,3 km, z czego odcinek miejski, pomiędzy węzłami Raciborowice i Kraków Nowa Huta, to 7,1 km.

Według planu inwestycja ma być zakończona w listopadzie 2024 roku. Wartość prac budowlanych to ponad 1,8 mld zł, a łączny koszt realizacji to przeszło 2,3 mld zł. Budowa tego odcinka otrzymała niemal 543 miliony zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Północna Obwodnica Krakowa S52 - Modlnica - Kraków Mistrzejowice

Umowa z wykonawcą - konsorcjum firm Gűlermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhűt, Mosty Łódź i Gűlermak podpisano 13 listopada 2018 r. Wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Zielonki - Batowice 9 lipca 2020 r., dla odcinka Modlnica - Zielonki 5 lutego 2021 r., a dla odcinka Batowice - Kraków Mistrzejowice 18 lutego 2021 r.

Stan zaawansowania prac w połowie marca 2023 roku to niemal 55 proc.

Inwestycję przewidziano oddać do użytku we wrześniu 2024 roku. Wartość prac budowlanych to prawie 1,9 mld zł, a łączny koszt realizacji to prawie 2,4 mld zł.

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa otrzymała prawie 680 milionów zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

