CPK: Badacze terenów pod przyszłe lotnisko wyposażeni w specjalne identyfikatory

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wyposażyła wykonawców badań środowiskowych, terenowych i meteorologicznych w specjalne identyfikatory; osoby je noszące są upoważnione do ich okazywania na życzenie mieszkańców terenów, na których prowadzone są badania pod CPK - mówił PAP rzecznik spółki.

"Wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez mieszkańców i samorządowców, spółka podjęła decyzję o wyposażeniu wykonawców badań środowiskowych, terenowych i meteorologicznych wykonywanych na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego w specjalne identyfikatory" - powiedział PAP rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

Jak wskazał, w przypadku innych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce w ramach badań środowiskowych, terenowych i meteo, które poprzedzają etap projektowania i budowy, takie rozwiązania nie były dotychczas stosowane.

Rzecznik przekazał, że spółka dotychczas wydała ponad 300 takich identyfikatorów. Otrzymali je wykonawcy badań środowiskowych, terenowych oraz sami pracownicy spółki CPK.

"Osoby te są upoważnione do okazywania identyfikatora na życzenie mieszkańców terenu planowanej inwestycji. Na każdym dokumencie znajdują się m.in. imię i nazwisko danej osoby (w przypadku identyfikatorów imiennych, ale jest też pula na okaziciela), obszar realizowanych badań, nr porządkowy, data ważności i nr telefonu, pod którym można zweryfikować autentyczność dokumentu" - wyjaśnił.

Majszyk przekazał, że w ciągu ostatnich tygodni doszło do "kilku nieskutecznych prób podważania prawa badaczy środowiskowych i terenowych do wykonywania czynności na terenie przyszłej inwestycji". Jak powiedział, policjanci wzywani na miejsce przez niektórych mieszkańców stwierdzali, że eksperci wykonujący zadania dla CPK działają zgodnie z prawem i mają do tego wszystkie wymagane upoważnienia.

"Apelujemy o zdrowy rozsądek. Prowadzone na terenie przyszłej inwestycji działania odbywają się w oparciu o wypracowane przez wiele lat dobre praktyki podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, np. drogowych, kolejowych i energetycznych. Doceniamy to, że większość mieszkańców podchodzi do osób wykonujących wymagane prawem badania i niezbędne obserwacje w sposób życzliwy lub neutralny" - powiedział.

Zapewnił, że spółka, jako inwestor nowego lotniska i linii kolejowych, wsłuchuje się w głosy mieszkańców i samorządowców. "Zależy nam na prowadzeniu przygotowań we współpracy z lokalną społecznością. Dlatego wszyscy badacze zostali wyposażeni w identyfikatory. Dzięki nim każdą z tych osób można dodatkowo zweryfikować" - powiedział.

Badania odbywają się na 1055 km kw., w tym największa część z nich na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Na tym obszarze ma powstać Centralny Port Komunikacyjny. To planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

