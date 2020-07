CPK i Port Gdynia zainicjowały inwestycyjną współpracę

🛣️ #DrogaCzerwona do @PortGdynia to:

✅ nowe bezpośrednie połączenie Obwodnicy Trójmiasta z ⚓️ Portem Gdynia,

✅ inwestycja o wartości 1⃣,5⃣ mld zł do realizacji w latach 2020-2028. pic.twitter.com/OjjrK5iDgu