CPK na zakupach. Wokół wielkiej inwestycji powstanie państwowy holding?

CPK kupuje spółkę budowlaną Torpol. - Nie widzę sensu wchodzenia państwa w rynek budownictwa kolejowego – komentuje w rozmowie z WNP.PL prezes ZDG TOR Adrian Furgalski.

Podpisanie przedwstępnej umowy w tej sprawie nastąpiło w Warszawie. Ogłosił ją Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, nie widzi klarownego uzasadnienia tej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jego wątpliwości podziela prezes ZDG TOR, Adrian Furgalski.

W skład grupy kapitałowej CPK w tym roku wejdą jeszcze Państwowe Porty Lotnicze, czyli operator Lotniska Chopina w Warszawie oraz współudziałowiec wielu portów regionalnych.

24 stycznia grupa kapitałowa Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła, że kupuje Torpol, spółkę budowlaną zajmującą się infrastrukturą kolejową. Podpisanie przedwstępnej umowy w tej sprawie nastąpiło w Warszawie. Ogłosił ją Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. Jak poinformowano w trakcie konferencji prasowej, spółka kupuje 38 proc. udziałów Torpolu od Towarzystwa Finansowego Silesia.

Firma do zadań specjalnych. Bezpieczeństwo inwestycyjne kosztuje

Według CPK transakcja ta ma się przyczynić m.in. do wzajemnej wymiany kompetencji, wypełniając jednocześnie cele związane z bezpieczeństwem oraz cele gospodarcze.

- Grupa CPK wzbogaci się o firmę zdolną do realizacji dużych projektów infrastrukturalnych. Taką firmą jest Torpol - stwierdził Horała.

Jego zdaniem transakcja wpisuje się w jedno z założeń CPK, w myśl którego ogromna inwestycja będzie służyła również rozwojowi polskich kompetencji i wpływała na rozwój lokalnych firm.

- Nabycie Torpolu nie spowoduje uprzywilejowania tej spółki na rynku. Stosowane będą normalne procedury zamówień publicznych, kupno spółki będzie jednak dawało CPK bezpieczeństwo inwestycyjne. Będzie można podejmować działania interwencyjne, ratownicze - zapewnił pełnomocnik rządu ds. CPK. Chodzi o ewentualne przypadki zejścia wykonawców z budów.

Wiemy, że w skład grupy kapitałowej CPK w tym roku wejdą jeszcze Państwowe Porty Lotnicze, czyli operator Lotniska Chopina w Warszawie oraz współudziałowiec wielu portów regionalnych.

Możliwe, że powstaje państwowy wehikuł do rozwiązywania problemów infrastrukturalnych

Jakubowi Majewskiemu, prezesowi Fundacji ProKolej, trudno znaleźć klarowne uzasadnienie tej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Raczej wpisuje się ona w niebezpieczny trend, w którym duzi, państwowi zamawiający zaczynają inwestować w firmy realizujące dla nich zlecenia. A to prowadzi do sytuacji, w której rynek zamówień jest mniej transparentny. Jeżeli ktoś ma własną firmę, dostarczającą mu usługi czy towary, to siłą rzeczy będzie miał skłonność, by powierzać jej jak najwięcej kontraktów i dbać o jej kondycję.

