CPK o krok od wyboru partnera do budowy megalotniska. Wiemy, kto jest na krótkiej liście

Na krótkiej liście wyboru partnera strategicznego znajduje się trzech inwestorów - poinformował wiceprezes ds. finansowych CPK Andrzej Alot. W przyszłej spółce mającej budować lotnisko, partner strategiczny ma objąć mniejszościowy pakiet; Skarb Państwa zachowa 51 proc. udziałów.

Jak wskazał w środę wiceprezes spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) Andrzej Alot, w ramach kapitału własnego przyszłej spółki lotniskowej, 51 proc. będzie posiadał Skarb Państwa. Pozostałe (maksymalnie 49 proc.) ma należeć do inwestora komercyjnego, czyli partnera strategicznego. "I to jest właśnie proces, który się teraz toczy; ma on za zadanie wyłonienie mniejszościowego udziałowca, który ma objąć do 49 proc." - powiedział.

Alot podkreślił, że partner strategiczny projektowanego lotniska CPK, będzie odpowiadać za budowę i zarządzanie lotniskiem.

Na krótkiej liście znajduje się obecnie trzech inwestorów

"Obecnie jesteśmy na etapie krótkiej listy, na której mamy trzech inwestorów. I myślę, że w ciągu kolejnych dni, czy tygodni, będziemy w stanie wybrać preferowanego inwestora, a następnie z nim negocjować już szczegółowe warunki umowy inwestycyjnej" - poinformował wiceprezes.

Jak dodał o udziale w postępowaniu poinformowali jeden z największych operatorów lotnisk na świecie francuska Grupa Vinci, a także Port Lotniczy Incheon (IIAC) z Korei Południowej, który jest doradcą strategicznym CPK. "Oprócz tego mamy jeszcze na krótkiej liście fundusz "infrastrukturalny". Nie ujawniamy tej nazwy" - wskazał wiceprezes.

CPK liczy, że decyzja środowiskowa dla m.in. lotniska zostanie wydana jeszcze w lipcu

Zakładamy, że jeszcze w lipcu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wyda decyzję środowiskową dla lotniska i węzła kolejowego - przekazał w środę rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk. Dodał, że umożliwi to złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

Majszyk przypomniał podczas spotkania z dziennikarzami, że spółka CPK w październiku 2022 r. złożyła w RDOŚ w Warszawie wniosek o decyzję środowiskową dla lotniska i węzła kolejowego.

"Zakładamy, że ta decyzja zostanie wydana jeszcze w tym miesiącu. Ale ostateczny termin zależy od procedur w RDOŚ, z którym współpraca jest profesjonalna. Decyzja ta otworzy drzwi do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji lokalizacyjnej - która jest z kolei planowana w czwartym kwartale tego roku. Kolejnym krokiem będzie pozwolenie na budowę" - powiedział Majszyk.

Rzecznik przypomniał, że w czerwcu 2023 roku zatwierdzony został Plan Generalny, czyli dokument wymagany w Prawie lotniczym do uzyskania zgód i akceptacji na szczeblach administracji państwowej do budowy nowego lotniska. "Wystąpiliśmy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska. Zakładamy, że dokument będzie wydany na przełomie lipca i sierpnia" - dodał zastrzegając, że termin zależy od ULC.

Na terenie inwestycji trwa obecnie wykup nieruchomości

Majszyk poinformował, że na terenie inwestycji trwa wykup nieruchomości. Z najnowszych danych CPK wynika, że do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) zgłosiło się ponad 1250 właścicieli posiadających ponad 3550 ha. Umowy podpisano dla prawie 830 ha.

"Na obszarze pierwszego etapu projektowanego lotniska (2155 ha) spółka ma wykupionych ok. 530 ha, kolejnych 100 ha oczekuje na akt notarialny, a ponad 1000 ha jest w trakcie negocjacji. W sumie w PDN jest już 80 proc. zabudowanych nieruchomości terenu lotniska CPK. Do PDN mamy zgłoszonych prawie 3/4 terenu projektowanego I etapu lotniska" - powiedział rzecznik.

Poinformował, że ok. 350 właścicieli objętych Programem Dobrowolnych Nabyć otrzymało od spółki CPK przelewy z tytułu zawartych transakcji. Kolejnych niemal 50 właścicieli podpisało akty notarialne i czeka na przelewy, które są kwestią kolejnych dni.

"Ponieważ spółka CPK przejmuje coraz większy obszar przyszłego lotniska, od kilku tygodni trwają tam intensywne rozbiórki. Prace zakończyły się już na pięciu nieruchomościach, np. w Skrzelewie w gminie Teresin. Na 13 kolejnych nieruchomościach prace rozbiórkowe prowadzi konsorcjum firm Trakcja i Pawlice (w sumie ok. 50 obiektów), np. w Wyczółkach w gminie Baranów i w Podoryszewie w Wiskitkach" - powiedział. Dodał, że w przygotowaniu są dokumenty do kolejnej umowy - z Budimeksem - na rozbiórki na 48 nieruchomościach (ok. 200 obiektów). "Otworzyliśmy też oferty w czwartym etapie rozbiórek obejmującym cztery obszary i łącznie ponad 1100 budynków" - powiedział.

"Spółka zorganizowała i sfinansowała 30 przeprowadzek dla kilkudziesięciu osób, kolejne planowane są na lipiec i sierpień" - dodał Majszyk.

Rzecznik przypomniał, że od ubiegłego roku na terenie przyszłej inwestycji trwają odwierty i sondowania geologiczne. Ich celem jest zbadanie jakości i nośności podłoża przed posadowieniem m.in. terminalu pasażerskiego, dworca kolejowego, dróg startowych itd.

"Na coraz bardziej zaawansowanym etapie są również inwestycje kolejowe CPK. Dla ponad 1500 km linii gotowe albo opracowywane są już studia wykonalności. Spółka CPK ma wybrane warianty inwestorskie dla 140-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią, dla 200 km między Łodzią i Wrocławiem oraz 40 km w rejonie Rzeszowa" - przypomniał. Dodał, że w marcu tego roku CPK przedstawił preferowany przebieg 70-kilometrowego transgranicznego odcinka Katowice-Ostrawa, a w maju dla ponad 155-kilometrowej trasy z Poznania do Sieradza.

Centralny Port Komunikacyjny ma zostać uruchomiony w 2028 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

