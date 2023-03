CPK podpisał umowę na projekt dróg wokół nowego lotniska

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę z firmą Trakt z Katowic na opracowanie ok. 30 km nowych dróg, w tym węzła na autostradzie A2, w rejonie nowego portu lotniczego - podał rzecznik CPK Konrad Majszyk. Wartość umowy to prawie 28 mln zł - dodał.

Jak przekazał Majszyk, chodzi o umowę na opracowanie tzw. drogowej koncepcji programowej w rejonie nowego portu lotniczego.

"W sumie wokół portu powstanie ok. 30 km nowych dróg, w tym nowy węzeł na autostradzie A2. Kontrakt został zawarty z firmą Trakt z Katowic. Jego wartość to prawie 28 mln zł" - wskazał rzecznik. Dodał, że do zadań wykonawcy będzie należało zaprojektowanie układu drogowego w rejonie lotniska, czyli m.in. węzła z autostradą A2 po jego wschodniej stronie i połączeń z drogą krajową nr 50 po stronie zachodniej.

Jak przekazał, wykonawca zobowiązał się, że opracuje dla CPK kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową wraz z rozpoznaniem geologicznym. W ramach Koncepcji Programowej Dróg (KPD) powstanie również dokumentacja przetargowa potrzebna do ogłoszenia postępowania i wyłonienia wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych na potrzeby budowy (w trybie Projektuj i Buduj).

"Projektant przygotuje ponadto rozwiązania dotyczące m.in. obiektów inżynierskich, np. wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt, wyposażenia technicznego dróg, urządzeń ochrony środowiska, usuwania kolizji, a także innych obiektów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania całego układu drogowego" - wyjaśnił.

Przetarg trwał od listopada ubiegłego roku, a wzięło w nim udział siedem firm i konsorcjów. Dodano, że spółka CPK wybrała wykonawcę kierując się m.in. ceną i doświadczeniem.

