CPK szuka inżyniera kontraktu. Wartość umowy może sięgnąć 2,5 mld zł

Po dużych przetargach na projektowanie i roboty budowlane spółka CPK ogłosiła kolejny. Postępowanie na inżyniera kontraktu dotyczy usług związanych z budową kolejowych „szprych" w całej Polsce. Szacowana wartość umowy ramowej to 2,5 mld zł.

Kolejne takie postępowanie

Przetarg na usługi inżyniera kontraktu to kolejne duże postępowanie ramowe, ogłoszone przez CPK w ostatnich miesiącach. Jesienią spółka zachęcała do zgłoszeń w przetargu na projektowanie linii kolejowych, którego wartość wyniosła ok. 7 mld zł.W grudniu ruszyło postępowanie na roboty budowlane na terenie Portu Solidarność. Celem tego przetargu jest wyłonienie maksymalnie ośmiu wykonawców, którym spółka CPK będzie zlecać poszczególne zadania projektowe. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł.W tej chwili CPK realizuje dziewięć kontraktów na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – Łódź – Wrocław – granica polsko-czeska, Katowice – Ostrawa, Łętownia – Rzeszów, Zamość – Bełżec i Ostrołęka – Łomża – Giżycko, kolejowego węzła CPK oraz odcinka Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań.Łącznie prace przygotowawcze trwają na odcinkach o łącznej długości 1200 km.