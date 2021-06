CPK wybrał wykonawcę prac dot. linii kolejowej Ostrołęka-Łomża-Giżycko

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała wykonawcę prac przygotowawczych 140-km odcinka linii kolejowej na trasie Ostrołęka – Łomża – Giżycko - podała we wtorek CPK. Nowa trasa skróci czas przejazdu pociągów między centralną Polską a Podlasiem i Mazurami.

"Budowa nowego odcinka linii nr 29 między Ostrołęką, Łomżą i Giżyckiem oznacza duże korzyści dla pasażerów. Skróceniu ulegnie czas przejazdu pociągów łączących centralną Polskę z Podlasiem i Mazurami, zwiększając tym samym jeszcze bardziej potencjał turystyczny tego regionu" - przekazała w informacji prasowej spółka CPK.

Spółka poinformowała, że przetarg dotyczy prac przygotowawczych dla budowy ok. 140-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 29: Ostrołęka - Łomża - Giżycko. Jest to kluczowy fragment tzw. szprychy nr 3 na północnym wschodzie Polski.

Przedmiotem postępowania jest przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Za najkorzystniejszą spółka CPK uznała ofertę złożoną przez konsorcjum spółek: Egis Polska, Egis Rail i JAF Geotechnika, które zaproponowało cenę 20,1 mln zł netto. O wyborze zdecydowały dwa czynniki: cena (w 70 proc.) i doświadczenie personelu (w 30 proc.).

Spółka CPK wyjaśniła, że w ramach STEŚ powstanie analiza przebiegów planowanej linii kolejowej oraz inne specjalistyczne opracowania: techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Na ich podstawie CPK wskaże preferowany przebieg linii (tzw. wariant inwestorski) w zakresie koniecznym do prowadzenia dalszych przygotowań.

"Po dopełnieniu wszystkich formalności spółka podpisze umowę z wykonawcą, który na przygotowanie kluczowych trzech etapów STEŚ będzie miał 14 miesięcy. Realizacja i rozliczenie całej umowy może potrwać w sumie 19 miesięcy, ponieważ w skład zamówienia wchodzi także dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych" - przekazała spółka.

Z informacji CPK wynika, że szprycha nr 3 ma przebiegać na linii: Centralny Pork Komunikacyjny - Warszawa - Tłuszcz - Wyszków - Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko. Do sieci połączeń dalekobieżnych włączone zostaną np. Łomża, Kolno, Pisz i Orzysz.

Linia zapewni skrócenie przejazdu z Warszawy: do Ostrołęki do godziny, do Łomży do 1 godz. 15 min, do Kolna - półtorej godziny, do Pisza - 1 godz. 45 min, do Orzysza do 2 godz. i do Giżycka do 2 godz. 15 min. Ponadto, na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.

Według harmonogramu, pierwsze roboty budowlane między Ostrołęką i Łomżą mają ruszyć w 2023 r. i potrwać do końca 2027 r.

Spółka CPK zobowiązała się też, że dofinansuje prowadzone przez samorządy prace przygotowawcze dla modernizacji poprzecznej lokalnej linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki. Inwestycja została zakwalifikowana do drugiego etapu naboru w ramach Programu Kolej+, który jest realizowany przez PKP PLK.

Dzięki inwestycjom związanym z CPK na terenie województwa podlaskiego powstanie ok. 56 km nowych linii kolejowych, a kolejnych ok. 265 km zostanie zmodernizowanych. Dla województwa warmińsko-mazurskiego te liczby wyniosą odpowiednio: ok. 74 km, 208 km i 1,2 mln mieszkańców.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl