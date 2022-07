CPK zamawia dokumentację projektów za 7 miliardów złotych

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wyłoniła jedenastu wykonawców dokumentacji projektowej dla kolejowych inwestycji CPK. Szacowana wartość wszystkich zamówień to łącznie ponad 7 mld zł netto. Jest to obecnie największa w Europie umowa ramowa na tego typu prace.

Wśród wytypowanych podmiotów znalazło się 11 konsorcjów zrzeszających najlepsze firmy (łącznie 27 spółek) projektowe z Polski, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Korei Południowej.

Spółka CPK będzie miała możliwość zlecania usług projektowych w różnych konfiguracjach w zależności od aktualnych potrzeb.

Program inwestycji kolejowych CPK zakłada wybudowanie prawie 2000 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy.

Celem przetargu było wybranie przedsiębiorstw, którym spółka CPK przez 8 lat będzie mogła zlecać zadania projektowe w uproszczonym trybie postępowań wykonawczych.

Powstanie wiele nowych linii kolejowych

W zakres kolejowych prac projektowych wejdą m.in. elementy tzw. igreka (Warszawa - CPK - Łódź - Wrocław/Poznań), tzw. CMK Północ (wydłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK w stronę Płocka, Włocławka i Trójmiasta) czy nowa linia Katowice - Kraków. Znajdują się tam też odcinki przez rejony wykluczone dziś transportowo, np. Ostrołęka - Łomża - Giżycko, Katowice - Jastrzębie-Zdrój - Ostrawa, Łętownia - Rzeszów czy Trawniki - Krasnystaw - Zamość.

- W pierwszym etapie postępowania ramowego ocenialiśmy doświadczenie personelu. W ten sposób otrzymujemy wiarygodnych partnerów, krótszy czas postępowań, a przedsiębiorcy przewidywalność portfela zamówień. To rozwiązanie sprawdziło się już m.in. przy inwentaryzacjach środowiskowych CPK, pracach budowlanych na terenie Portu Solidarność czy usługach inżyniera kontraktu - mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Zlecenia w ramach umowy ramowej będą dotyczyć: materiałów do decyzji środowiskowych, koncepcji programowo-przestrzennych (KPP), projektów i opracowań na potrzeby decyzji lokalizacyjnych i pozyskiwania nieruchomości, projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i dokumentacji służącej wyłonieniu wykonawców robót budowlanych.

Procedury mają być szybsze

Spółka CPK będzie miała możliwość zlecania usług projektowych w różnych konfiguracjach w zależności od aktualnych potrzeb (np. albo na dokumentację projektową całego procesu inwestycyjnego, albo tylko na wybrane wyżej wspomniane opracowania projektowe).

Umowa ramowa umożliwia spółce CPK sprawniejszy i szybszy wybór kontrahentów w następujących po nich uproszczonych zamówieniach wykonawczych. W zakończonym postępowaniu spółka oceniała wyłącznie kryteria jakościowe (głównie kryterium doświadczenia personelu). Oferty cenowe będą brane pod uwagę w następnym kroku, podczas uproszczonych zamówień wykonawczych kierowanych do zakwalifikowanych wykonawców.

- Przy umowach ramowych bardzo ważny jest dla nas dialog z wykonawcami i poznanie wzajemnych oczekiwań. Celem jest wspólne działanie, które z jednej strony daje nam możliwość sprawnego wyboru wykonawców, a z drugiej – szansę wykonawcom zbudowania wartościowego portfela zamówień w długim horyzoncie i w oparciu o jasno sprecyzowane kryteria - mówi Sławomir Kanik, dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego CPK.

Podpisana umowa na prace projektowe to jedna z kilku już umów ramowych procedowanych przez spółkę CPK. W ostatnich dniach został zawarty kontrakt z wykonawcami prac przygotowawczych na terenie planowanego Portu Solidarność.

Inwestycje kolejowe CPK umożliwią dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz.

