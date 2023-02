CPK zapewnia, że przejęcie Torpolu nie jest ograniczeniem konkurencji

- Przejęcie pakietu kontrolnego akcji Torpolu przez CPK to pozytywna wiadomość dla rynku budowlanego w Polsce, a na pewno nie ograniczenie konkurencji, jak próbują przekonywać niektórzy eksperci - przekonuje rzecznik CPK Konrad Majszyk.

24 stycznia grupa kapitałowa Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła, że kupuje Torpol, spółkę budowlaną zajmującą się infrastrukturą kolejową. Podpisanie przedwstępnej umowy w tej sprawie nastąpiło w Warszawie. Ogłosił ją Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. Jak poinformowano w trakcie konferencji prasowej, spółka kupuje 38 proc. udziałów Torpolu od Towarzystwa Finansowego Silesia.

Transakcja wzbudziła wątpliwości u obserwatorów rynku, o czym pisaliśmy w artykule poniżej.

Do redakcji WNP.PL wpłynął komentarz Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ograniczenie ryzyka braku niezbędnych zasobów wykonawczych

Dodaje, że program inwestycyjny CPK, a dokładniej jego część kolejowa, czyli budowa ok. 2000 km tzw. kolejowych „szprych", to wieloletni plan infrastrukturalny, który nie ma swojego odpowiednika nigdzie indziej w naszym regionie Europy.

- Na jego potrzeby w ciągu najbliższych kilkunastu lat potrzebna sprawna, odporna na rynkowe zawirowania machina zamówień, kontraktów i nadzoru inwestycyjnego. Celem starannie przemyślanej inwestycji CPK w Torpol jest m.in. ograniczenie ryzyka braku niezbędnych zasobów wykonawczych przy realizacji dużych inwestycji kolejowych CPK - twierdzi Konrad Majszyk.

Jak wskazuje rzecznik CPK, „ogromny potencjał Torpolu, który wejdzie w skład grupy kapitałowej CPK, stanowi ponad 800 doświadczonych pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach w budowie kolei, dróg, sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych itd. Do tego dochodzi baza sprzętowa dająca możliwość wykonywania prac w oparciu o własne zaplecze”.

CPK nie będzie uzyskiwał kontraktów na preferencyjnych zasadach

- Co istotne, a czasami pomijane, przejęcie przez CPK kontroli nad Torpolem nie oznacza, że będzie on uzyskiwał kontrakty na preferencyjnych zasadach. Oczywiście, możemy wyobrazić sobie działania zabezpieczające czy wręcz ratunkowe, np. kontynuację inwestycji po zejściu z niej wykonawcy, które dotychczas wstrzymywały w duże budowy na długie miesiące, podczas których zatrudnienie miały kancelarie prawne, a nie firmy budowlane – ze szkodą dla kosztów i terminów. Z doświadczonym, pewnym wykonawcą we własnej grupie kapitałowej wyjście z takiego impasu może być o wiele łatwiejsze. Prawo zamówieniach publicznych bardzo jasno wskazuje jednak, jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było zlecanie spółce zadań „z wolnej ręki" - zwraca uwagę Konrad Majszyk.

Jak podkreśla rzecznik CPK, spółce zależy na wprowadzeniu wysokich standardów współpracy na linii inwestor-wykonawca.

- Wchodząc na rynek budowlany w przededniu gigantycznego programu inwestycyjnego CPK, deklarujemy zamiar racjonalnego podziału ryzyka inwestycyjnego między wykonawcę i inwestora. Przy inwestycjach w Polsce bywało z tym w przeszłości nie najlepiej, czego przykładem może być fala upadłości firm podczas realizacji przed laty programu drogowego. Dla naszego rynku realizacja projektów oparte na partnerskiej współpracy między zamawiającym a wykonawcami to istotny i wyczekiwany krok naprzód - ocenia Konrad Majszyk.

