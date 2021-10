CPK zapłaci ponad 7 mld złotych za prace projektowe. To europejski rekord

Centralny Port Komunikacyjny przedstawił postępowanie ramowe na dokumentację projektową dla kolejowych inwestycji CPK. Wartość prac projektowych to ponad 7 mld zł netto.

Program inwestycji kolejowych CPK zakłada wybudowanie prawie 1 800 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy.

– Korzystając z najlepszych międzynarodowych wzorców, stworzymy atrakcyjne dla wykonawców warunki kontraktowe. Oferujemy m.in. elastyczne formy wynagrodzenia, np. płatności częściowe, dodatkowe zaliczki płatne z góry, rozliczenie ryczałtowe i obmiarowe (zależnie od rodzaju usługi), a także dodatkowe wynagrodzenie za przyspieszenie prac - mówi prezes Mikołaj Wild.

W ramach umowy ramowej zlecenia będą dotyczyć materiałów, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów i opracowań na potrzeby decyzji lokalizacyjnych i pozyskiwania nieruchomości, projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i dokumentów, które będą służyć wyłonieniu wykonawców.



– Dialog z wykonawcami i poznanie wzajemnych oczekiwań to dla nas istota współpracy przy umowach ramowych. Celem jest wspólne działanie, które zamawiającemu da możliwość sprawnego wyboru wykonawców, a wykonawcom zbudowanie wartościowego portfela zamówień w długim horyzoncie i w oparciu o jasno sprecyzowane kryteria – mówi Radosław Kantak, członek zarządu Spółki CPK ds. inwestycji kolejowych. Spółka CPK ma nadzieję na znalezienie wykonawców na polskim rynku. – Ale jeżeli okaże się on zbyt płytki, będziemy także poza granicami Polski szukać projektantów, a docelowo też wykonawców, którzy sprostają naszym oczekiwaniom – dodaje.



Postępowanie przetargowe dotyczy łącznie 29 projektów podzielonych na 82 odcinki, które składają się na prawie 1 800 km tzw. szprych, czyli nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane przez CPK do końca 2034 r. Wśród nich znajdą się odcinki z prędkością projektową: do 350 km/h.



